În ce condiții poate reveni Regatul Unit în UE. Un fost negociator-șef european pentru Brexit explică situația

Michel Barnier, fostul negociator-șef al blocului comunitar pentru Brexit, a explicat în ce condiții poate reveni Regatul Unit în Uniunea Europeană (UE), după ieșirea din 2020.
Guvernul Regatului Unit anunțase oficial retragerea țării în martie 2017, odată cu negocierile cu UE pentru Brexit. Apoi, după ce populația a oficializat decizia prin vot, s-a retras din UE pe 31 ianuarie 2020, trecând printr-o perioadă de tranziție care s-a încheiat la 31 decembrie 2020.
Acum, Michel Barnier a precizat - într-un interviu pentru Sky News, citat de The Independent - că Regatul Unit ar putea reveni în UE fără a adopta moneda euro, dar va trebui să accepte toate aspectele liberei circulații.
Reacția premierului britanic despre revenirea Regatului Unit în UE
La rândul său, premierul britanic Andy Burnham a precizat că poporul va avea ultimul cuvânt în privința unei reveniri în UE.
Premierul britanic Andy Burnham (FOTO - Profimedia)
De altfel, comentariile lui Michel Barnier au apărut în contextul în care premierul britanic a negat că ar fi propus restabilirea liberei circulații între Regatul Unit și UE și a spus că cetățenii britanici sunt cei care „dețin controlul" în stabilirea oricărei relații viitoare.
Prim-ministrul a mai afirmat că este necesară o „discuție onestă” despre modul în care Brexitul a dus la înlocuirea migrației temporare dinspre Europa cu stabilirea pe termen lung în țară a unui număr mai mare de persoane.
De asemenea, Burnham nu a exclus posibilitatea de a include revenirea țării în UE printre punctele programului electoral al Partidului Laburist la următoarele alegeri generale.
Ce spun sondajele despre sprijinul britanicilor pentru revenirea în UE
Sprijinul britanic pentru revenirea în UE se află la cel mai înalt nivel de la votul pentru Brexit, atingând 61%, potrivit expertului în sondaje Sir John Curtice.
Premierul britanic Andy Burnham a declarat, recent, că în timpul alegerilor parțiale din Makerfield - scrutin în urma căruia a revenit în Parlament - a remarcat că opinia publică din acea circumscripție - unde majoritatea votanților au optat pentru ieșirea din UE acum 10 ani - s-a schimbat în perioada scursă de la Brexit. Același Burnham afirma, de curând, că Brexit „a făcut mai mult rău decât bine”.
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Premierul spaniol Pedro Sanchez (FOTO - Profimedia)
Declarația a fost făcută, în fața jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele francez Emmanuel Macron, iar afirmația sa a venit tocmai în momentul în care noul premier britanic Andy Burnham a relansat discuția despre viitorul relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, inclusiv despre posibilitatea unei reveniri a țării în blocul comunitar, scrie Reuters.