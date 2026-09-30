Prima țară care o primește pe Marea Britanie înapoi în UE „cu brațele deschise”, după ce premierul Burnham a spus că Brexit „a făcut mai mult rău decât bine”

Publicat 30 sept. 2026, 16:39 Actualizat 30 sept. 2026, 16:40 Sursă Reuters

Spania ar fi dispusă să primească Marea Britanie din nou în Uniunea Europeană, iar premierul Pedro Sanchez a transmis public că britanicii ar fi întâmpinați „cu brațele deschise” în cazul unei eventuale reveniri în blocul comunitar.

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