Prima țară care o primește pe Marea Britanie înapoi în UE „cu brațele deschise”, după ce premierul Burnham a spus că Brexit „a făcut mai mult rău decât bine”
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Spania ar fi dispusă să primească Marea Britanie din nou în Uniunea Europeană, iar premierul Pedro Sanchez a transmis public că britanicii ar fi întâmpinați „cu brațele deschise” în cazul unei eventuale reveniri în blocul comunitar.
Declarația a fost făcută miercuri de Pedro Sanchez în fața jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele francez Emmanuel Macron. Afirmația vine într-un moment în care noul premier britanic Andy Burnham a relansat discuția despre viitorul relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană, inclusiv despre posibilitatea unei reveniri a țării în blocul comunitar, scrie Reuters.
Discuția apare la zece ani după referendumul prin care britanicii au decis ieșirea din UE și după o perioadă în care relația dintre Londra și Bruxelles a trecut prin negocieri și schimbări majore.
Pedro Sanchez spune că britanicii ar fi primiți „cu brațele deschise”
Declarația premierului spaniol a venit după ce Andy Burnham a afirmat că Marea Britanie ar trebui să analizeze toate variantele disponibile pentru relația sa pe termen lung cu Uniunea Europeană.
În acest context, Sanchez a transmis că Spania nu ar închide ușa în fața unei eventuale reveniri a Regatului Unit în Uniunea Europeană, ci, dimpotrivă, ar primi țara „cu brațele deschise”.
Poziția exprimată de premierul spaniol vine în aceeași perioadă în care șeful guvernului britanic a început să vorbească public despre posibilitatea reconsiderării relației cu blocul comunitar.
Burnham a declarat că Marea Britanie trebuie să analizeze mai multe modele și să stabilească ce variantă ar putea reprezenta cea mai potrivită direcție pentru viitorul relației cu Europa. Reuters relatează că printre scenariile discutate se află atât menținerea relației actuale, cât și apropierea de piața unică sau uniunea vamală și, într-o variantă mai îndepărtată, revenirea deplină în UE.
Andy Burnham vrea analizarea tuturor variantelor pentru relația cu UE
Într-un interviu acordat BBC, Andy Burnham a spus că Marea Britanie ar trebui să examineze diferitele modele posibile pentru relația sa pe termen lung cu Europa.
Premierul britanic a susținut că variantele trebuie analizate în funcție de ceea ce poate fi pus efectiv în practică, dar și prin compararea avantajelor și dezavantajelor fiecăreia.
Burnham a afirmat că Marea Britanie nu ar trebui să evite această discuție și că trebuie evaluate opțiunile disponibile pentru perioada următoare.
Declarațiile reprezintă o redeschidere a unei teme care a rămas extrem de sensibilă în politica britanică după Brexit. Reuters notează că Burnham a fost un critic al Brexitului și că, în prezent, a cerut o evaluare a mai multor direcții posibile pentru relația dintre Marea Britanie și UE.
Premierul britanic a afirmat anterior că și-ar dori ca Marea Britanie să reintre în Uniunea Europeană încă din timpul vieții sale.
El a susținut, de asemenea, că țara nu își permite să treacă prin încă un deceniu de incertitudine în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană.
„Brexit-ul a adus mai mult rău decât bine”
În declarațiile sale, Andy Burnham a avut o poziție tranșantă față de efectele ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană.
„Sunt foarte clar și o voi spune fără menajamente: Brexit-ul a adus mai mult rău decât bine”, a afirmat el. „Așadar, întrebarea este: ce facem în această privință?”, a continuat el.
Premierul britanic a anunțat, de asemenea, că intenționează să folosească summitul dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană din noiembrie pentru a prezenta opțiunile privind relația pe termen lung dintre cele două părți.
Reuters relatează că summitul UE-Marea Britanie, amânat anterior, este așteptat să fie reprogramat pentru luna noiembrie, oferind un cadru pentru prezentarea acestor opțiuni.
Ce spun britanicii despre revenirea în Uniunea Europeană
Ideea unei eventuale reveniri a Marii Britanii în Uniunea Europeană nu este susținută în mod uniform de alegătorii britanici, însă un sondaj YouGov realizat în iunie indică existența unui sprijin majoritar pentru o nouă aderare.
Potrivit datelor menționate în material, 55% dintre alegătorii britanici susțin o nouă aderare la Uniunea Europeană, în timp ce 34% se opun unei astfel de măsuri.
Un sondaj YouGov publicat în iunie 2026 indică, de asemenea, un nivel de 55% pentru susținerea revenirii Marii Britanii în UE. Totodată, cercetarea arată că sprijinul depinde de condițiile în care s-ar produce o eventuală revenire, în special în ceea ce privește păstrarea unor excepții pe care Marea Britanie le avea înainte de Brexit.
Datele YouGov arată că, dacă britanicii ar trebui să accepte participarea la toate principalele politici ale UE, sprijinul pentru revenire ar fi diferit față de scenariul în care Londra ar păstra vechile excepții.
Zece ani de la votul pentru Brexit
Marea Britanie a votat în 2016 pentru ieșirea din Uniunea Europeană, după mai mult de patru decenii de apartenență la blocul comunitar.
Decizia luată prin referendum a declanșat o perioadă lungă de turbulențe politice, negocieri și schimbări în relația dintre Londra și Bruxelles. Guvernele britanice succesive au fost nevoite să gestioneze consecințele economice și diplomatice ale votului.
La un deceniu de la referendumul pentru Brexit, tema relației cu Uniunea Europeană revine astfel în centrul dezbaterii politice britanice.
De această dată, discuția nu se mai limitează la modul în care Marea Britanie poate colabora cu UE din afara blocului comunitar, ci include și posibilitatea analizării unei reveniri.
Summitul din noiembrie poate aduce discuția despre viitorul relației cu UE
Andy Burnham a declarat că va profita de summitul programat între Marea Britanie și Uniunea Europeană pentru a prezenta opțiunile referitoare la relația pe termen lung dintre Londra și Bruxelles.
Premierul britanic a preluat funcția în luna iulie, după ce l-a înlocuit pe Keir Starmer. În declarațiile sale recente, Burnham a susținut că Marea Britanie trebuie să analizeze variantele disponibile și să stabilească ce este fezabil, luând în calcul avantajele și dezavantajele fiecăreia.
În același timp, guvernul britanic rămâne legat de angajamentele electorale asumate anterior de Partidul Laburist, care prevedeau menținerea țării în afara cadrului UE. Reuters relatează că eventualele schimbări de politică în această direcție ar fi legate de o etapă politică ulterioară.
Declarațiile lui Burnham și răspunsul transmis de Pedro Sanchez readuc astfel în discuție o eventuală revenire a Marii Britanii în Uniunea Europeană, la zece ani după votul care a pus în mișcare procesul Brexit.
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