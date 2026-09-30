Un patron al unui club de fotbal din Bulgaria a fost împușcat mortal în Bulgaria. Poliția a blocat ieșirile din oraș

Iliyan Filipov, omul de afaceri bulgar și acționarul majoritar al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost împușcat mortal miercuri, 30 septembrie, la o proprietate pe care o deținea în Plovdiv. Poliția a blocat principalele intrări și ieșiri din oraș, iar anchetatorii verifică toate pistele pentru identificarea autorului.
Iliyan Filipov, ucis la o proprietate din Plovdiv
Potrivit informațiilor publicate de presa bulgară, atacul a avut loc în jurul orei 1.00, ora locală. Filipov era proprietarul PIMK, una dintre cele mai mari companii de transport și logistică din Bulgaria, și acționarul majoritar al echipei FC Botev Plovdiv, din prima ligă bulgară.
Primele relatări din presa locală indică faptul că omul de afaceri ar fi fost împușcat în cap. Acest detaliu nu fusese confirmat oficial în informațiile inițiale despre caz. Zona în care a avut loc crima a fost izolată, iar circulația pe mai multe străzi din apropiere a fost restricționată pentru desfășurarea cercetărilor.
Poliția a blocat principalele ieșiri din oraș
Polițiștii au blocat principalele puncte de acces în Plovdiv în cadrul operațiunilor declanșate după atac. Procurorul districtual Vanya Hristeva a declarat că anchetatorii iau în calcul toate pistele.
„Urmărim activ toate pistele posibile”, a afirmat Vanya Hristeva, potrivit The Independent.
La anchetă participă echipe ale poliției din Plovdiv și ale Direcției Generale a Poliției Naționale din Bulgaria. La momentul publicării informațiilor citate, autoritățile nu anunțaseră un posibil motiv al crimei și nici identificarea unui suspect.