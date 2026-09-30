Un patron al unui club de fotbal din Bulgaria a fost împușcat mortal în Bulgaria. Poliția a blocat ieșirile din oraș

Scris de Darius Stănescu Publicat: 30 sept. 2026, 11:10

Iliyan Filipov, omul de afaceri bulgar și acționarul majoritar al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost împușcat mortal miercuri, 30 septembrie, la o proprietate pe care o deținea în Plovdiv. Poliția a blocat principalele intrări și ieșiri din oraș, iar anchetatorii verifică toate pistele pentru identificarea autorului.

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