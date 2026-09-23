Afișul care a stârnit controverse la intrarea unui magazin din România. Ce le este interzis clienților

Un afiș amplasat la intrarea unui magazin din centrul municipiului Câmpia Turzii a generat numeroase reacții în mediul online. Mesajul prin care anumite cliente sunt avertizate că nu pot intra în magazin dacă poartă rochii largi a fost considerat de unii oameni neobișnuit și a dus la discuții despre motivul din spatele acestei reguli.
Anunțul este însoțit de o imagine cu o rochie peste care a fost trasă o linie roșie, iar textul este cât se poate de direct: „Interzis accesul cu rochii largi”.
Afișul care i-a făcut pe clienți să pună întrebări
Fotografia afișului a fost distribuită pe Facebook de o femeie care a încercat să afle de ce magazinul a decis să impună o asemenea restricție.
Mesajul a stârnit comentarii și interpretări diferite. Unele persoane s-au întrebat cât de largă trebuie să fie o rochie pentru ca accesul să fie interzis și dacă regula se aplică și altor articole vestimentare.
„Cât de largă să nu fie rochia? Rochia să nu fie largă nici sus?”, a comentat femeia care a publicat fotografia, într-o notă ironică.
În același timp, aceasta a ridicat și problema modului în care poate fi interpretat afișul, întrebându-se dacă în spatele regulii ar putea exista și o referire la anumite grupuri etnice.
De ce nu sunt permise rochiile largi în magazin
Discuțiile din mediul online au determinat o reacție din partea unui bărbat care s-a prezentat drept proprietarul magazinului și autorul afișului, potrivit Turda News.
Acesta a explicat că imaginea de pe anunț reprezintă o rochie de flamenco și a respins ideea că mesajul ar fi fost conceput cu referire la o anumită etnie.
Proprietarul a răspuns într-o manieră ironică la controversele apărute și a făcut inclusiv o glumă pornind de la o „săptămână mexicană” organizată de un mare retailer.
Proprietarul a continuat explicația pe un ton ironic
În încercarea de a lămuri situația, proprietarul a precizat că afișul nu ar avea conotația sugerată de unele comentarii de pe rețelele sociale.
Acesta a apelat în continuare la umor și a făcut o referire la faptul că este burlac, afirmând în glumă că, în aceste condiții, probabil chiar evită miresele.
Astfel, ceea ce a început ca un simplu anunț amplasat la intrarea unui magazin din Câmpia Turzii a ajuns subiect de dezbatere pe rețelele sociale, unde internauții au avut interpretări diferite cu privire la motivul pentru care rochiile largi nu sunt acceptate în incinta magazinului.