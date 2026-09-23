Realitatea.NET
Lifestyle· 2 min citire

Afișul care a stârnit controverse la intrarea unui magazin din România. Ce le este interzis clienților

Afiș lipit pe ușa unui magazin / Sursa foto - Facebook

Afiș lipit pe ușa unui magazin / Sursa foto - Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 12:42

Un afiș amplasat la intrarea unui magazin din centrul municipiului Câmpia Turzii a generat numeroase reacții în mediul online. Mesajul prin care anumite cliente sunt avertizate că nu pot intra în magazin dacă poartă rochii largi a fost considerat de unii oameni neobișnuit și a dus la discuții despre motivul din spatele acestei reguli.

Anunțul este însoțit de o imagine cu o rochie peste care a fost trasă o linie roșie, iar textul este cât se poate de direct: „Interzis accesul cu rochii largi”.

Afișul care i-a făcut pe clienți să pună întrebări

Fotografia afișului a fost distribuită pe Facebook de o femeie care a încercat să afle de ce magazinul a decis să impună o asemenea restricție.

Mesajul a stârnit comentarii și interpretări diferite. Unele persoane s-au întrebat cât de largă trebuie să fie o rochie pentru ca accesul să fie interzis și dacă regula se aplică și altor articole vestimentare.

„Cât de largă să nu fie rochia? Rochia să nu fie largă nici sus?”, a comentat femeia care a publicat fotografia, într-o notă ironică.

În același timp, aceasta a ridicat și problema modului în care poate fi interpretat afișul, întrebându-se dacă în spatele regulii ar putea exista și o referire la anumite grupuri etnice.

De ce nu sunt permise rochiile largi în magazin

Discuțiile din mediul online au determinat o reacție din partea unui bărbat care s-a prezentat drept proprietarul magazinului și autorul afișului, potrivit Turda News.

Acesta a explicat că imaginea de pe anunț reprezintă o rochie de flamenco și a respins ideea că mesajul ar fi fost conceput cu referire la o anumită etnie.

Proprietarul a răspuns într-o manieră ironică la controversele apărute și a făcut inclusiv o glumă pornind de la o „săptămână mexicană” organizată de un mare retailer.

Proprietarul a continuat explicația pe un ton ironic

În încercarea de a lămuri situația, proprietarul a precizat că afișul nu ar avea conotația sugerată de unele comentarii de pe rețelele sociale.

Acesta a apelat în continuare la umor și a făcut o referire la faptul că este burlac, afirmând în glumă că, în aceste condiții, probabil chiar evită miresele.

Astfel, ceea ce a început ca un simplu anunț amplasat la intrarea unui magazin din Câmpia Turzii a ajuns subiect de dezbatere pe rețelele sociale, unde internauții au avut interpretări diferite cu privire la motivul pentru care rochiile largi nu sunt acceptate în incinta magazinului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

afis magazin campia turziifemei cu fuste lungifemei cu fuste interzis in magazin

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Lifestyle

Mai Multe