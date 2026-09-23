Afișul care a stârnit controverse la intrarea unui magazin din România. Ce le este interzis clienților

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 12:42

Un afiș amplasat la intrarea unui magazin din centrul municipiului Câmpia Turzii a generat numeroase reacții în mediul online. Mesajul prin care anumite cliente sunt avertizate că nu pot intra în magazin dacă poartă rochii largi a fost considerat de unii oameni neobișnuit și a dus la discuții despre motivul din spatele acestei reguli.

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