Sărbătoarea zilei, 23 septembrie: Sfântul Ioan Botezătorul, vestit de Arhanghelul Gavriil

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost precedată de o vestire dumnezeiască și de o minune. Arhanghelul Gavriil i s-a arătat preotului Potrivit relatării biblice, Zaharia, preot la templu și soțul Elisabetei, a primit vestea nașterii fiului său în timpul slujirii. Arhanghelul Gavriil i-a spus că rugăciunea sa a fost ascultată, iar Elisabeta urma să aducă pe lume un copil, deși amândoi erau înaintați în vârstă.
Vestirea nașterii Sfântului Ioan
Zaharia în timp ce slujea la templu a fost anunțat de Arhanghelul Gabriel, că Elisabeta, soția sa, ajunsă la bătrânețe și considerată stearpă, va naște un fiu. Copilul avea să poarte numele Ioan și să se nască cu aproximativ șase luni înaintea Mântuitorului Iisus Hristos.
Zaharia s-a îndoit însă de cele spuse de înger, considerând vârsta înaintată a sa și a soției sale un obstacol în calea împlinirii acestei vestiri. Drept urmare, Arhanghelul Gavriil i-a spus că va rămâne fără glas până în ziua în care cele anunțate se vor împlini.
După nașterea copilului, atunci când a venit momentul punerii numelui, Zaharia a confirmat că fiul său se va numi Ioan. În acel moment, și-a recăpătat glasul.
O naștere prezentată ca minune
Nașterea lui Ioan se înscrie într-o serie de evenimente biblice în care Dumnezeu vestește venirea pe lume a unor copii în familii pentru care nașterea părea omenește imposibilă. În aceeași categorie sunt amintite nașterea lui Isaac, fiul lui Avraam și al Sarei, precum și cea a lui Samson, fiul lui Manoe.
În cazul lui Ioan, părinții săi, Zaharia și Elisabeta, erau înaintați în vârstă. Tradiția creștină vede în această naștere o mărturie a puterii lui Dumnezeu, dincolo de limitele omenești.
Sfântul Nicolae Velimirovici subliniază această idee, arătând că astfel de evenimente nu pot fi explicate exclusiv prin cunoașterea omenească, ci trebuie privite în raport cu puterea lui Dumnezeu, Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute.
Ioan s-a născut cu șase luni înaintea lui Iisus
Sfântul Ioan Botezătorul este considerat Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit poporul pentru venirea lui Mesia. Potrivit relatărilor evanghelice, nașterea sa a avut loc cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus Hristos.
Biserica îl cinstește în mod deosebit pe Sfântul Ioan Botezătorul, căruia i-a dedicat mai multe sărbători de-a lungul anului liturgic.
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sursa: crestinortodox