Sărbătoarea zilei, 23 septembrie: Sfântul Ioan Botezătorul, vestit de Arhanghelul Gavriil

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 07:43

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost precedată de o vestire dumnezeiască și de o minune. Arhanghelul Gavriil i s-a arătat preotului Potrivit relatării biblice, Zaharia, preot la templu și soțul Elisabetei, a primit vestea nașterii fiului său în timpul slujirii. Arhanghelul Gavriil i-a spus că rugăciunea sa a fost ascultată, iar Elisabeta urma să aducă pe lume un copil, deși amândoi erau înaintați în vârstă.

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