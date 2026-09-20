Când începe toamna astronomică în România. Data și ora exactă a echinocțiului de toamnă 2026

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 18:52

Toamna astronomică își face debutul în România pe 23 septembrie 2026, odată cu producerea echinocțiului de toamnă. Este momentul din an care marchează trecerea de la sezonul cald către perioada în care zilele încep să fie tot mai scurte, iar nopțile se prelungesc treptat.

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