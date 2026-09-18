Calendar ortodox 18 septembrie 2026: Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea și Sfântul Eumenie

Pe 18 septembrie, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, unul dintre mărturisitorii credinței din temnițele comuniste, și pe Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, cunoscut pentru milostenia și minunile sale. Tot astăzi sunt pomeniți mai mulți sfinți mucenici.
Cine a fost Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, pomenit pe 18 septembrie?
Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 2024 pe părintele Ilarion Virgil Felea, alături de alți 15 sfinți români. Acesta a primit titulatura de Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, iar ziua sa de prăznuire a fost stabilită la 18 septembrie.
Sfântul Ilarion Felea s-a născut pe 21 martie 1903, în comuna Valea Bradului, județul Hunedoara, într-o familie de preot. Între anii 1922 și 1926, a urmat studiile teologice la Academia Andreiană din Sibiu.
În anul 1927, a activat ca profesor suplinitor la Liceul „Avram Iancu” din Brad. În același an, a fost hirotonit preot în capela Reședinței mitropolitane din Sibiu, de către Mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului.
Ce studii și activitate a avut?
Pregătirea intelectuală a părintelui Ilarion Felea a cuprins atât domeniul teologiei, cât și pe cel al filosofiei și literelor. În perioada 1927-1929, a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie din Cluj.
Ulterior, în anul 1932, și-a obținut licența la Facultatea de Teologie din București, susținând lucrarea cu tema „Mântuirea după concepția ortodoxă, catolică, protestantă și sectantă”.
Șapte ani mai târziu, în 1939, a primit titlul de doctor în Teologie, în urma susținerii tezei „Pocăința, studiu de documentare teologică și psihologică”.
Prin activitatea sa pastorală și teologică, părintele Ilarion Felea a contribuit la promovarea învățăturii ortodoxe și la formarea spirituală a credincioșilor.
Unde și-a găsit sfârșitul?
Viața părintelui Ilarion Felea a fost marcată de persecuțiile regimului comunist. În anul 1949, a fost arestat și condamnat la un an de închisoare.
În 1958, a fost arestat din nou și condamnat la 20 de ani de muncă silnică. A murit la 18 septembrie 1961, în închisoarea de la Aiud.
Biserica îl cinstește drept unul dintre noii mărturisitori ai Ortodoxiei românești, care au suferit în temnițele comuniste pentru credința lor.
Cine a fost Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei
În aceeași zi este prăznuit și Sfântul Eumenie, care a trăit în secolul al VI-lea. Potrivit tradiției bisericești, acesta și-a împărțit averea celor săraci și a ales viața monahală.
Prin nevoință și rugăciune, Sfântul Eumenie a dobândit o viață duhovnicească deosebită. Datorită virtuților sale, a fost ales episcop al Gortinei.
A propovăduit Evanghelia la Roma și în Tebaida Egiptului, fiind cunoscut pentru grija față de cei aflați în suferință. Tradiția îl descrie drept un sprijin al săracilor, un mângâietor al celor întristați și un vindecător al bolnavilor.
Printre minunile atribuite sfântului se numără aducerea ploii în Tebaida, într-o perioadă de secetă, prin rugăciune. De asemenea, se spune că a îmblânzit un șarpe veninos, a alungat demoni și a vindecat numeroși bolnavi.
Sfântul Eumenie a trecut la cele veșnice în Tebaida. Moaștele sale au fost aduse în Grecia, la Raxos, localitatea sa de origine.
Alți sfinții pomeniți pe 18 septembrie
Alături de Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea și Sfântul Eumenie, calendarul ortodox îi mai menționează pe:
Sfintele Mucenițe Sofia și Irina;
Sfânta Muceniță Ariadna din Frigia;
Sfântul Mucenic Castor din Alexandria.
Sarbatoarea zilei 1 mai. Sfântul Prooroc Eremia. Cruce neagră în calendar
sursa: crestinortodox.ro