Calendar ortodox 18 septembrie 2026: Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea și Sfântul Eumenie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 sept. 2026, 07:14

Pe 18 septembrie, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea, unul dintre mărturisitorii credinței din temnițele comuniste, și pe Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei, cunoscut pentru milostenia și minunile sale. Tot astăzi sunt pomeniți mai mulți sfinți mucenici.

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