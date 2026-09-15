Cremă de zahăr ars ca la mama acasă. Rețeta clasică care te duce direct în copilărie

Crema de zahăr ars este unul dintre deserturile care ne amintesc de copilărie. Cu ingrediente simple, puțin caramel și câteva trucuri de preparare, poți obține acasă o cremă fină, cremoasă și aromată, exact ca în rețetele clasice. Secretul unei creme de zahăr ars reușite nu constă doar în respectarea cantităților. Modul în care este pregătit caramelul, felul în care sunt amestecate ouăle și temperatura de coacere sunt detalii importante pentru textura finală.
Ingrediente pentru crema de zahăr ars
Pentru o porție generoasă de cremă de zahăr ars ai nevoie de:
Cum prepari caramelul pentru crema de zahăr ars
Începe cu caramelul. Pune cele 150 de grame de zahăr într-o cratiță cu fundul gros sau direct în forma în care vei coace desertul.
Lasă zahărul să se topească la foc mic și urmărește atent culoarea acestuia. Caramelul trebuie să aibă o nuanță aurie, fără să devină prea închis. Dacă zahărul este ars, crema va căpăta un gust amar.
Când caramelul este gata, rotește cu grijă forma pentru a-l distribui pe fund și pe pereții vasului. Lasă-l apoi câteva minute să se întărească.
Secretul unei creme fine, fără bule de aer
Într-un bol încăpător, amestecă ouăle cu cele 200 de grame de zahăr și praful de sare. Nu trebuie să bați ouăle energic. Dacă încorporezi prea mult aer, după coacere pot apărea goluri și bule în interiorul cremei.
Separat, încălzește laptele și adaugă vanilia. Laptele trebuie să fie cald, nu clocotit.
Toarnă-l treptat peste amestecul de ouă și zahăr, amestecând ușor. Pentru o textură cât mai fină, compoziția poate fi trecută printr-o sită înainte de a fi turnată în forma tapetată cu caramel.
Cum se coace crema de zahăr ars la bain-marie
Pune forma cu crema într-o tavă mai mare. Toarnă în tavă apă fierbinte până când aceasta ajunge aproximativ la jumătatea formei.
Coacerea la bain-marie permite cremei să se gătească uniform și contribuie la obținerea acelei texturi catifelate, specifice desertului tradițional.
Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 160 de grade Celsius și coace crema aproximativ 50-60 de minute.
Crema este gata atunci când este închegată pe margini, iar centrul încă tremură ușor. Nu trebuie să fie complet tare în momentul în care este scoasă din cuptor, deoarece se va întări pe măsură ce se răcește.
Cât timp trebuie ținută la frigider
După coacere, lasă crema de zahăr ars să se răcească la temperatura camerei. Apoi pune-o la frigider pentru cel puțin 4 ore. Pentru un rezultat și mai bun, desertul poate fi lăsat la rece peste noapte.
Răcirea este importantă atât pentru textura cremei, cât și pentru demulare, potrivit sursei.
Cum se răstoarnă crema de zahăr ars
Înainte de demulare, trece cu grijă un cuțit subțire pe marginea formei. Așază un platou suficient de mare deasupra vasului și răstoarnă rapid crema.
Caramelul care s-a topit între timp se va transforma într-un sos aromat, care va acoperi crema și îi va completa gustul.
Rezultatul: o cremă de zahăr ars fină, cremoasă și parfumată cu vanilie, cu sos de caramel și gustul clasic al desertului făcut în casă.
Trucuri pentru cea mai bună cremă de zahăr ars
Pentru o cremă fără găuri, evită să bați ouăle spumă. Caramelul trebuie oprit din gătire înainte să devină foarte închis la culoare, iar coacerea la bain-marie trebuie făcută la temperatură moderată.
De asemenea, nu te grăbi să demulezi desertul imediat după ce l-ai scos din cuptor. Câteva ore la frigider fac diferența, iar crema va avea o consistență mult mai plăcută și se va desprinde mai ușor de formă.