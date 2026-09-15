Cremă de zahăr ars ca la mama acasă. Rețeta clasică care te duce direct în copilărie

Publicat 15 sept. 2026, 22:16 Actualizat 15 sept. 2026, 22:47

Crema de zahăr ars este unul dintre deserturile care ne amintesc de copilărie. Cu ingrediente simple, puțin caramel și câteva trucuri de preparare, poți obține acasă o cremă fină, cremoasă și aromată, exact ca în rețetele clasice. Secretul unei creme de zahăr ars reușite nu constă doar în respectarea cantităților. Modul în care este pregătit caramelul, felul în care sunt amestecate ouăle și temperatura de coacere sunt detalii importante pentru textura finală.

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