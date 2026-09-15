Rețete de toamnă cu dovleac, mere, gutui și ciuperci: ce să gătești în sezonul recoltei

Odată cu venirea toamnei, piețele și rafturile din magazine se umplu de ingrediente specifice sezonului: dovleac, mere, gutui și ciuperci proaspete. Sunt produse care nu doar au un gust mai bun acum, la maturitate deplină, ci aduc și un plus de vitamine, fibre și antioxidanți exact în perioada în care organismul are nevoie de un sprijin suplimentar la schimbarea de sezon. Iată câteva idei de rețete de toamnă, de la cele clasice la variante mai puțin obișnuite, pentru fiecare dintre aceste ingrediente.
Rețete de toamnă cu dovleac: vedeta sezonului
Dovleacul este probabil cel mai versatil ingredient de sezon — se pretează atât la preparate dulci, cât și la cele sărate.
O supă cremă de dovleac, gătită cu ceapă călită, usturoi, un praf de nucșoară și puțină smântână sau lapte de cocos, rămâne una dintre cele mai populare rețete de toamnă și se prepară în mai puțin de 40 de minute. Pentru o variantă sărată mai consistentă, dovleacul copt la cuptor, tăiat felii și asezonat cu ulei de măsline, rozmarin și usturoi, poate fi servit ca garnitură sau bază pentru un salată caldă cu quinoa și brânză feta.
Pentru cei cu poftă de dulce, prăjitura de dovleac cu scorțișoară — un fel de „pumpkin bread" — este o alternativă ușor de făcut, care se păstrează bine mai multe zile și se potrivește perfect cu o cafea de dimineață.
Rețete de toamnă cu mere: de la deserturi la preparate sărate
Merele de toamnă, mai dulci și mai aromate decât cele păstrate la rece pe parcursul anului, sunt ideale pentru rețete clasice, dar și pentru combinații sărate mai puțin uzuale.
Plăcinta cu mere rămâne, fără îndoială, rețeta de suflet a multor familii din România, iar secretul unui aluat reușit stă în odihna acestuia la frigider înainte de întindere. Pentru o variantă mai ușoară, merele coapte umplute cu nuci, stafide și miere sunt un desert rapid și sănătos.
În registrul sărat, merele se potrivesc surprinzător de bine alături de carnea de porc sau de pui — un sos de mere caramelizate cu ceapă roșie și puțin oțet balsamic poate transforma un piept de pui simplu într-un fel de mâncare de sezon.
Rețete de toamnă cu gutui: aroma tradițională a sezonului
Gutuile sunt, poate, cel mai subestimat fruct de toamnă, dar merită redescoperite pentru aroma lor intensă, care se developă mai ales prin gătire.
Dulceața de gutui, o rețetă tradițională românească, este printre cele mai simple moduri de a valorifica acest fruct și se păstrează bine peste iarnă. Gutuile coapte la cuptor, cu puțină miere și scorțișoară, sunt un desert simplu, iar compotul de gutui rămâne o alegere clasică pentru sezonul rece.
Pentru o rețetă mai puțin cunoscută, gutuile pot fi folosite și în preparate sărate — friptura de porc sau de miel gătită cu gutui tăiate cuburi capătă o notă dulce-acrișoară specifică bucătăriei de toamnă.
Rețete de toamnă cu ciuperci: idei pentru preparate
Sezonul ciupercilor de pădure — hribi, gălbiori, bureți — începe tot acum, în septembrie, iar cei care preferă varianta cultivată au la dispoziție ciupercile champignon sau pleurotus tot anul, dar mai ales toamna, în rețete de sezon.
O tocană simplă de ciuperci, gătită cu ceapă, usturoi, smântână și mărar sau pătrunjel proaspăt, este o rețetă rapidă care se poate servi ca fel principal alături de mămăligă sau piure de cartofi. Pentru o variantă mai elaborată, risotto-ul cu ciuperci, gătit lent cu vin alb și parmezan, este o alegere populară pentru o cină de weekend.
Ciupercile se pretează și la conservare — murăturile de ciuperci, cu oțet, boabe de piper și foi de dafin, sunt o rețetă tradițională care se poate păstra la borcan pentru lunile de iarnă.