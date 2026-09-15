Rețete de toamnă cu dovleac, mere, gutui și ciuperci: ce să gătești în sezonul recoltei

Scris de Catalina Anghel Publicat: 15 sept. 2026, 09:57

Odată cu venirea toamnei, piețele și rafturile din magazine se umplu de ingrediente specifice sezonului: dovleac, mere, gutui și ciuperci proaspete. Sunt produse care nu doar au un gust mai bun acum, la maturitate deplină, ci aduc și un plus de vitamine, fibre și antioxidanți exact în perioada în care organismul are nevoie de un sprijin suplimentar la schimbarea de sezon. Iată câteva idei de rețete de toamnă, de la cele clasice la variante mai puțin obișnuite, pentru fiecare dintre aceste ingrediente.

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