Până pe data de 25 decembrie, credincioșii se abțin să consume alimente de dulce și le înlocuiesc cu cele de origine vegetală. Dacă și tu ții acest post și ești în pană de idei, ai nimerit în locul perfect.

Astăzi îți propunem o rețetă simplă, delicioasă și rapidă de pilaf de post cu ciuperci pe care trebuie neapărat să o încerci în perioada aceasta, deoarece este senzațională.

INGREDIENTE:

300-400 g ciuperci

1 ceapă mare

1 morcov

1 cană de orez

4 + 1/2 căni cu apă

4 linguri ulei de floarea soarelui

sare și piper

MOD DE PREPARARE:

Curăță și toacă mărunt ceapa și rade morcovul. Taie ciupercile în jumătăți.

Pune la încins ulei într-o cratiță mare și rumenește ceapa și morcovul. În momentul în care s-au călit, adaugă ciupercile.

Lasă puțin la gătit, apoi adaugă o cană de orez și 4 și 1/2 de apă. Condimentează cu sare și piper după gust.

Acoperă cratița cu un capac și lasă totul la fiert, la foc mic, până când orezul absoarbe tot lichidul și devine fiert și cremos.

După ce a fiert, oprește focul și lasă pilaful acoperit pentru încă 15 minute, apoi îl poți servi.

Dacă îți place, poți garnisi cu pătrunjel verde tocat, potrivit sursei.