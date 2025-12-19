Sezonul de iarnă aduce anual un vârf istoric al livrărilor. Pentru a face față volumului uriaș, firmele de curierat angajează mii de lucrători sezonieri și suplimentează flotele.

Riscurile generate de suprasolicitare

Valul de livrări nu aduce doar întârzieri și nemulțumiri, ci creează și oportunități pentru fraude. Într-un mediu dominat de grabă și presiune, escrocii exploatează vulnerabilitățile sistemului. Vecinii care acceptă colete devin, uneori fără să știe, parte din scheme de înșelăciune.

Responsabilitatea legală a celui care primește coletul

Poliția germană subliniază că nimeni nu este obligat să accepte un pachet pentru altcineva. Dacă totuși o face, răspunderea legală îi revine integral. În cazul în care coletul se pierde, se deteriorează sau ajunge în mâini greșite, firma de curierat nu mai poate fi trasă la răspundere. Situația se complică și mai mult atunci când este vorba despre fraude.

Metodele folosite de escroci

Escrocii recurg la tehnici sofisticate. Comenzile sunt plasate pe nume false, iar înainte de livrare sunt schimbate etichetele de la sonerie sau cutiile poștale. Curierul, neputând identifica destinatarul, lasă coletul la un vecin. Ulterior, pachetul este ridicat de persoana care a organizat frauda, iar comerciantul primește reclamația că livrarea nu s-a realizat. Vecinul rămâne prins la mijloc, fără dovezi și fără protecție legală, potrivit KA Insider.

Recomandările autorităților

Poliția recomandă prudență maximă, mai ales în perioada sărbătorilor. Acceptarea coletelor doar pentru vecini cunoscuți, după o înțelegere prealabilă, poate fi o măsură de protecție. În caz de îndoială, refuzul este nu doar permis, ci și indicat. Într-un sezon în care escrocii devin mai activi ca oricând, vigilența rămâne cea mai sigură formă de protecție.

