”Încercăm să limităm cât putem riscul de extindere la celelalte ferme din zonă sau la gospodăriile particulare. Există aest risc pentru că este vorba de un virus puternic şi rezistent, care se răspândeşte repede. Toate instituţiile implicate vor aplia măsurile legale.

Acordăm o atenţie deosebită transportului de porci în zonă. Populaţia va fi informată, prin medicii veterinari, cu privire la măsurile care trebuie luate. Urmează să fie efectuate toate proedurile a agentul economic să poată fi despăgubit”, a declarat Alin Isuf, prefectul judeţului Mehedinţi.

În urma depistării pestei porcine, peste 1500 de porci de la ferma din localitatea Devesel, judeţul Mehedinţi, au fost ucişi. Porcii aveau între 50 şi 120 de kilograme.

Pesta porcină este o boală virală contagioasă e afectează porcii domestici şi sălbatici. Vrusul nu prezintă, însă, pericol pentru sănătatea oamenilor.