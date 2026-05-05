Ionuț Stroe, după căderea Guvernului Bolojan: „Cătălin Predoiu este o soluție, cel mai la îndemână exemplu de continuitate”

Deputatul PNL Ionuț Stroe a declarat la Realitatea Plus că liberalii trebuie să rămână un „partid responsabil" și să evite deciziile emoționale după căderea guvernului, susținând că apelul lui Cătălin Predoiu la dialog este „binevenit".

„Absolut. Eu consider că noi, liberalii, avem vocația unui partid responsabil, lucru pe care, să știți, l-am dovedit în întreaga noastră istorie. Și tot timpul am fost cei raționali, chiar dacă am avut de suferit de pe urma acestor atitudini, dar nu cred că în momentul de față putem lua niște decizii abrupte și emoționale. De asta spun că apelul lui Cătălin Predoiu, din punctul meu de vedere, este la decență, la seriozitate, este binevenit.”, a declarat Ionuț Stroe la Realitatea Plus.

Întrebat cu cine rămâne PNL la guvernare, cu ce președinte de partid, Stroe a răspuns: „Orice fel de discuție sau negociere, sau eu știu, răspuns prezență la Cotroceni, din punctul meu de vedere, trebuie să îmbrace o formă a unui mandat extrem de flexibil. Nu cred că în momentul de față ne-am putea permite urmărindu-ne, să zicem, interesul politic conjunctural, să intrăm în anumite crize politice care, Doamne ferește, pot degenera, eu știu, în eventuale drapaje socio-economice sau poate chiar democrație. Așa că cu cine, cum, în ce fel, cu siguranță cred că putem găsi soluția, dar să refuzi acest dialog sau să-l demonizezi, din punctul meu de vedere, nu e productiv. Am spus-o și data trecută, cu riscul de a primi critici chiar din interiorul partidului meu, în care sunt de 25 de ani, eu sunt adeptul dialogului rațional și, bineînțeles, găsirea unei soluții de parteneriat care să asigure funcționalitatea și continuarea acestei guvernări.”

Întrebat cine a hotărât ca domnul Predoiu să iasă la declarații, Stroe a răspuns: „Cine a hotărât ca domnul Predoiu să iasă? Nu știu cât măsură să vă răspund la această întrebare. De altfel, știu că e solicitarea presei. A fost, sau cel puțin la televizor, după adoptarea acestui moțiuni, mai mulți oameni au fost solicitați. Și nu cred că are domnul Predoiu nevoie de un mandat din partea partidului să iasă la declarații. Este unul din cei 5 prim-vicepreședinți ai partidului și e absolut legitim.”

„Putem interpreta și așa, dar până la urmă Cătălin Predoiu a fost o soluție și în mod evident că mulți se uită la el ca la un prezumtiv premier tot timpul. E cel mai la îndemână exemplu de continuitate în exercitarea funcției publice. Nici nu știu, cred că are 7-8 guverne din care a făcut parte și tot timpul a fost un om extrem de rațional. A manifestat maturitate politică de foarte multe ori, cumpătare, echilibru. Adică nu văd de ce nu te-ai uita la Cătălin Predoiu când, în mod evident, ai nevoie de reașezare politică.”

Întrebat cum îl va convine PNL să cedeze pe Bolojan în urma votului zdrobitor al moțiunii de cenzură, Stroe a răspuns: „Nu, acesta este obiectivul vreunui membru care va participa la ora 17:00 la această ședință. Nu, aceasta este miza discuțiilor. Eu cred că cel mai important pilon al discuțiilor de la ora 17:00 va fi în jurul reîntoarcerii la masa negocierii a partidelor pro-occidentale. E vorba doar de niște discuții așezate la care în mod evident trebuie să ajungem.”

Întrebat dacă Bolojan va pleca din partid și își va face un alt partid, deputatul PNL a afirmat: „Haideți să vedem concluziile. Eu cred că avem maturitatea politică să ajungem la o idee comună, cum am ajuns, cel puțin la ultimele ședințe în Partidul Național Liberal. N-aș vrea să comentez scenarii sau eu știu posibile poziții rigide ale unora sau altora, pentru că eu cred că avem maturitatea să depășim acest moment și să decidem.”