Investiție uriașă pe litoral. Un șantier naval abandonat se pregătește să renască, sprijinit de doi giganți internaționali

Un oraș de pe litoralul românesc ar putea deveni, în următorii ani, unul dintre cele mai importante centre industriale din țară, pe fondul unui plan de investiții cu miză uriașă. Este vorba despre Mangalia, unde un șantier naval aflat în prezent în faliment ar putea fi readus la viață prin implicarea unor jucători globali din industrie.

Situația actuală a șantierului, rămas fără activitate după retragerea grupului olandez Damen din asocierea cu statul român, a deschis calea pentru posibile soluții de relansare. În acest context, două companii de anvergură internațională au anunțat că analizează preluarea și revitalizarea activelor.

Rheinmetall și MSC, interes pentru preluarea șantierului din Mangalia

Doi actori importanți ai industriei globale, Rheinmetall și MSC, au transmis că iau în calcul achiziția șantierului naval din Mangalia, aflat în faliment și complet inactiv în prezent.

Potrivit unui comunicat comun, cele două companii au în vedere o investiție majoră pentru transformarea amplasamentului într-un hub industrial modern, cu utilizare duală, atât în zona construcțiilor navale civile, cât și în segmentul militar.

Reprezentanții investitorilor vorbesc despre un proiect care ar putea marca începutul unei noi etape pentru industria navală și de apărare din România, cu potențial de extindere la nivel european și internațional.

Mii de locuri de muncă și un nou pol industrial pe litoral

Unul dintre cele mai importante efecte ale unei eventuale relansări a șantierului din Mangalia ar fi impactul asupra pieței muncii. Estimările indică posibilitatea creării a câtorva mii de locuri de muncă, în funcție de amploarea investițiilor și ritmul de dezvoltare.

Pe lângă angajări, planul include și dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională, precum și înființarea unui centru de excelență și a unor facilități de cercetare. Aceste componente ar putea transforma regiunea într-un pol de competență industrială și ar reduce presiunea migrației forței de muncă tinere.

România, potențial hub naval în Europa

Strategia Rheinmetall vizează integrarea șantierului din Mangalia în rețeaua sa de proiecte internaționale, prin divizia Naval Systems, cu obiectivul de a consolida capacitățile de producție navală la nivel european.

Într-un context geopolitic în care investițiile în apărare sunt în creștere, un astfel de proiect ar putea poziționa România ca un actor relevant în industria navală și de securitate.

Această posibilă evoluție vine pe fondul unor schimbări legislative recente, prin care statul român a creat cadrul pentru preluarea unor active strategice aflate în faliment, considerate importante pentru interesele naționale.

Șantierul din Mangalia, pe lista activelor strategice

Conform noilor reglementări, șantierul naval din Mangalia se află printre activele vizate de stat pentru posibile intervenții sau facilitarea unor investiții strategice, alături de alte companii precum Liberty Galați sau Romaero.

Acest cadru legal permite accelerarea proceselor de preluare și revitalizare a unor obiective industriale aflate în dificultate, cu scopul de a le reintegra în economia națională.

Cine sunt investitorii interesați de Mangalia

Rheinmetall este unul dintre cei mai mari producători globali din domeniul tehnologiei militare, având un rol important în industria de apărare europeană și fiind deja prezent în România prin diverse proiecte industriale.

MSC, în schimb, este un lider mondial în transport maritim și logistică, cu o rețea extinsă de operațiuni și experiență în gestionarea lanțurilor globale de aprovizionare.