PNL a votat în unanimitate pentru a trece în opoziție. Scenariul a fost propus chiar de Ilie Bolojan

Liberalii, reuniți într-o ședință maraton, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan cu un scor record, au votat în unanimitate rezoluția privind scenariul ieșirii de la guvernare și trecerii în opoziție. Conform surselor Realitatea PLUS, scorul a fost de 50 de voturi favorabile.

După ce votul privind ruperea oricărei relații de colaborare cu PSD a obținut o majoritate de susținere, liberalii au schițat un plan în patru puncte.

Cele patru puncte ale planului:

Fără guvern cu PSD

Rămânerea în opoziție și așteptarea ca PSD să formeze Guvernul

Guvern minoritar PNL, dacă PSD nu reușește să formeze un nou Guvern

Condamnarea PSD și menținerea direcției pro-europene

Principalele luări de poziție ale unor lideri PNL, potrivit unor stenograme din interiorul ședinței:

Siegfried Mureșan, europarlametar

Mureșan a transmis că „viitorul PNL nu este moțiunea, ci ce decidem astăzi aici”, subliniind că „avem o singură opțiune: să stăm departe de această nouă majoritate”. El a afirmat că „toată Europa a văzut caracterul anti-european al PSD” și a avertizat că partidul poate fi „marele câștigător sau marele perdant, în funcție de ce decidem”. Mureșan a amintit că, atunci când actualul președinte a preluat PNL, „partidul era la 8%”, iar decizia de acum poate determina direcția viitoare.

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului

Fechet a spus că în organizația Bacău „a fost unanimitate”, iar colegii „preferă să rămână alături de președintele Bolojan, inclusiv în opoziție”. El a descris momentul ca pe „o răscruce” și a afirmat că „nu PNL trebuie să răspundă la ce facem mai departe; cei care au provocat criza trebuie să răspundă”.

Raluca Turcan, fost ministru

Turcan a susținut că „întreaga criză politică are un singur nume: PSD”, iar responsabilitatea pentru situație „este a lor”. Ea a afirmat că demiterea guvernului este „un moment de cotitură” și că cei care au provocat criza „trebuie să fie pregătiți să construiască”.

Turcan a spus că răsturnarea guvernului „nu este un simplu joc politic, ci o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice”. Ea a acuzat o acțiune „țintită” împotriva lui Ilie Bolojan, „ales cu penseta”, și a afirmat că PNL are șansa „să redevenă un partid credibil și demn”.

Turcan a cerut „o decizie clară, asumată” și a spus că adevărata judecată „aparține oamenilor”.