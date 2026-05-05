Robert Turcescu, despre demiterea lui Bolojan: Este foarte bine că s-a întâmplat. Trebuie să ajungem și la momentul când Nicușor Dan este demis

Sursă: Realitate Plus

Jurnalistul Robert Turcescu a făcut o analiză devastatoare a modului în care Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Într-o intervenție la Culisele Statului Paralel, Turcescu a scos în relief toate viciile guvernării Bolojan, dar și ale președinției lui Nicușor Dan, opinând că ambele sunt doar efectele nocive ale anulării voinței poporului la alegerile prezidențiale din 6 decembrie 2024

Parlamentul „a înviat” după demiterea Guvernului Bolojan

Turcescu a declarat că „este foarte bine ce s-a întâmplat azi” , subliniind că, după o lungă perioadă de absență, Parlamentul „a înviat”.

Potrivit acestuia, „Parlamentul a fost anihilat pe perioada guvernării Bolojan, a devenit un soi de adunare de paradă, unde, din când în când, Bolojan venea să-și treacă câte un pachet de legi.”

„Mediocrul și șleahta lui” evacuați de la Palatul Victoria

Jurnalistul a continuat cu o critică dură la adresa fostului cabinet:

„Azi am văzut un lucru la fel de bun: un mediocru și o șleahtă de mediocri care s-au intitulat guvern au fost evacuați de la Palatul Victoria.”

Turcescu a afirmat că „o întreagă Românie a răsuflat ușurată” după plecarea lui Bolojan și că „nimeni nu-l plânge” , altfel „am fi văzut mii de oameni în Piața Victoriei”. El a adăugat că, în ultimele zile, „pe rețelele de socializare se bagă bani și plâng de mila lui Bolojan niște vietnamezi sau niște indieni”.

Intrarea PNL în opoziție – „o înfrângere, nu o victorie”

Turcescu a comentat și decizia PNL de a intra în opoziție: „Pentru un partid, intrarea în opoziție nu este niciodată o victorie, este o înfrângere.”

Jurnalistul a susținut că planul liberalilor ar fi fost să-i dea „un șah lui Nicușor Dan”, în condițiile în care președintele anunțase că România va continua guvernarea proeuropeană.

Planul s-ar putea dovedi greșit, crede Turcescu, dacă Nicușor Dan s-ar orienta spre un alt lider PNL. "Eu cred că, dacă Nicușor Dan o să-i dea mandat, lui Predoiu, să zicem, să formeze un guvern, s-ar putea ca mulți dintre liberalii care azi l-au asigurat pe Bolojan că se sacrifică și merg cu el în opoziție să-i spună: «Maiestate, nu mai mergem în opoziție cu tine, mergem cu Predoiu la guvernare». La fel îi vor spune poate și mulți din USR, care azi îl asigurau de tot sprijinul.”

Legitimitatea lui Nicușor Dan, contestată

În final, jurnalistul a pus sub semnul întrebării legitimitatea actualului președinte, afirmând că șeful statului n-ar fi deloc încântat de ideea lui Bolojan de a trece în opoziție.

„Nicușor Dan nu-și permite un guvern minoritar, pentru că și poziția lui este amenințată dacă opoziția crește și așa ar fi normal, pentru că trebuie să ajungem și la momentul când Nicușor Dan este suspendat și apoi demis din această poziție pe care o ocupă fără să aibă în spate un vot legitim. Tot ceea ce s-a întâmplat în România după 6 decembrie 2024 sunt nelegitime: toate formulele de guvernare care au fost sau vor mai fi inventate sunt nelegitime, este nelegitim mandatul de președinte al lui Nicușor Dan. Noi, dacă nu recuperăm destinul furat al acestei țări în ziua de 6 decembrie, nu vom avea liniște. Nu știu în ce formulă, dar noi trebuie să recuperăm această nenorocire”, a declarat Turcescu, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel.