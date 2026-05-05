Când se administrează calciul, dimineața sau seara? Ghid complet despre calciu

Calciul reprezintă cel mai abundent mineral din corpul uman și un element chimic fundamental pentru viață.

Despre calciu

Este un metal alcalino-pământos care, deși în natură se găsește doar sub formă de compuși reactivi, în organism acționează ca un pilon de susținere și un reglator biochimic vital.

Distribuția calciului în corpul uman este asimetrică, dar extrem de precis controlată prin mecanisme hormonale. Cea mai mare parte, respectiv un procent de 99%, este stocată în sistemul osos și în dinți sub formă de cristale de hidroxiapatită. Această structură nu este una statică, ci funcționează ca un rezervor dinamic care eliberează sau stochează calciu în funcție de necesitățile metabolice imediate ale corpului. Restul de 1% se regăsește în sânge și în țesuturile moi sub formă de ioni de calciu, unde, în ciuda cantității reduse, joacă un rol critic în menținerea echilibrului fiziologic și a funcțiilor vitale.

Importanța calciului pentru sănătatea noastră

Calciul este un element dinamic, implicat în aproape toate procesele fiziologice majore și reprezintă fundamentul pe care se construiește întreaga arhitectură a sănătății noastre.

Calciul are, în primul rând, rol structural: oferă rigiditate și rezistență mecanică scheletului. Fără un aport adecvat, densitatea osoasă scade, ceea ce duce la afecțiuni precum rahitismul (la copii) sau osteoporoza (la adulți), în care oasele devin fragile și predispuse la fracturi.

La nivel celular, acesta este esențial pentru procesul de contracție musculară, deoarece prezența ionilor de calciu permite interacțiunea proteinelor care generează mișcarea atât în mușchii scheletici, cât și în celulele inimii. Fiecare mișcare a corpului, de la clipit până la ridicarea greutăților, depinde de calciu. Când un nerv stimulează un mușchi, ionii de calciu sunt eliberați în celulele musculare și permit proteinelor de actină și miozină să interacționeze și să producă contracția. Calciul reglează ritmul cardiac și tonusul vascular (relaxarea și contracția vaselor de sânge) și are un impact direct asupra presiunii arteriale.

În plus, calciul acționează ca un mesager între celulele nervoase. Acesta facilitează eliberarea neurotransmițătorilor la nivelul sinapselor și asigură transmiterea rapidă a semnalelor de la creier către restul corpului.

Nu în ultimul rând, calciul este un factor indispensabil în cascada de coagulare a sângelui. Fără el, sângele nu s-ar putea închega eficient, ceea ce ar transforma orice tăietură minoră într-un risc major de sângerare.

Care sunt simptomele lipsei de calciu în organism

Lipsa de calciu în organism, cunoscută medical sub numele de hipocalcemie, se poate manifesta printr-o paletă largă de simptome, de la senzații ușoare de disconfort până la complicații severe care afectează sistemul nervos și muscular.

În fazele inițiale, deficitul este, de cele mai multe ori, asimptomatic, însă pe măsură ce nivelul calciului ionic din sânge scade, apar frecvent amorțeli și furnicături la nivelul extremităților, precum degetele de la mâini și picioare, sau în jurul buzelor. Aceste senzații sunt de obicei însoțite de crampe musculare dureroase, spasme involuntare sau tremurături.

La nivel neurologic, o carență prelungită poate genera o stare de oboseală extremă, letargie și o capacitate scăzută de concentrare, și poate evolua în cazuri mai grave către iritabilitate, anxietate, confuzie mentală sau chiar depresie. Totodată, deoarece inima este un mușchi care depinde de semnalele electrice reglate de calciu, lipsa acestuia poate provoca palpitații sau un ritm cardiac neregulat, manifestări care necesită atenție medicală imediată.

Pe termen lung, deficitul de calciu își pune amprenta asupra țesuturilor dure și a aspectului exterior și poate duce la o fragilitate accentuată a oaselor, care devin poroase și predispuse la fracturi. De asemenea, dantura are de suferit prin degradarea smalțului și apariția cariilor. Pielea devine uscată, unghiile devin casante și părul își pierde strălucirea sau începe să cadă. În formele sale cele mai severe și acute, hipocalcemia poate declanșa convulsii sau spasme laringiene care îngreunează respirația și reprezintă o urgență medicală.

Cum ne afectează sănătatea lipsa de calciu

Lipsa de calciu compromite în mod direct rezistența structurală a organismului prin forțarea corpului să își consume propriile resurse din sistemul scheletic. Deoarece calciul din sânge este vital pentru funcționarea inimii și a creierului, atunci când aportul extern este insuficient, organismul consumă mineralul din oase, ceea ce duce în timp la scăderea densității osoase și la instalarea osteoporozei. Această fragilitate transformă activitățile zilnice în riscuri, deoarece oasele pot suferi fracturi la impacturi minime și pot afecta sever mobilitatea și calitatea vieții, în special la persoanele în vârstă.

Din punct de vedere metabolic și neuromuscular, deficitul de calciu perturbă echilibrul electric al celulelor, ceea ce se traduce printr-o stare constantă de hiperexcitabilitate nervoasă. Aceasta afectează sănătatea prin apariția spasmelor musculare cronice și a durerilor persistente, care pot împiedica odihna și funcționarea normală. Mai mult, sănătatea sistemului nervos central este compromisă, lipsa acestui mesager chimic fiind asociată cu tulburări cognitive, stări de confuzie și o reziliență scăzută la stres sau anxietate.

La nivel cardiovascular și sistemic, sănătatea este pusă în pericol prin instabilitatea ritmului cardiac și prin afectarea capacității sângelui de a se coagula corect. Inima, un mușchi care depinde de fluxul precis de calciu pentru fiecare bătaie, poate prezenta aritmii care cresc riscul de complicații mai grave. De asemenea, un nivel scăzut de calciu poate afecta sănătatea dentară iremediabil și poate slăbi sistemul imunitar, ceea ce lasă organismul vulnerabil în fața infecțiilor și reduce capacitatea de regenerare a țesuturilor.

Care este doza zilnică recomandată de calciu

Doza zilnică recomandată de calciu variază semnificativ pe parcursul vieții, deoarece este strâns corelată cu etapele de creștere, metabolismul osos și schimbările hormonale specifice fiecărui sex.

În perioada copilăriei și a adolescenței, necesarul de calciu este ridicat pentru a susține formarea rapidă a masei osoase. Valorile optime sunt de aproximativ 700 mg pentru copiii mici și urcă până la 1300 mg pentru adolescenții între 14 și 18 ani. Această etapă este importantă, deoarece acum se construiește rezerva osoasă care va trebui să servească organismul pe tot parcursul vieții adulte.

Pentru majoritatea adulților cu vârste cuprinse între 19 și 50 de ani, doza standard recomandată este de 1000 mg pe zi, cantitate considerată suficientă pentru a menține echilibrul mineral fără a apela la rezervele din oase.

Diferențele între femei și bărbați devin evidente odată cu înaintarea în vârstă, în special după pragul de 50 de ani. Femeile au nevoie de o suplimentare a dozei până la 1200 mg, mai devreme decât bărbații, din cauza instalării menopauzei, proces care atrage după sine o scădere drastică a nivelului de estrogen. Deoarece estrogenul are un rol protector asupra oaselor, diminuarea acestuia accelerează pierderea densității minerale, făcând femeile mult mai vulnerabile la osteoporoză decât bărbații de aceeași vârstă.

Bărbații mențin de obicei doza de 1000 mg până în jurul vârstei de 70 de ani, moment în care recomandările cresc și pentru ei la 1200 mg pe zi.

Această necesitate crescută la vârstnici, indiferent de sex, este cauzată de faptul că, odată cu îmbătrânirea, capacitatea intestinului de a absorbi calciul scade, iar rinichii tind să elimine mai mult mineral. Prin urmare, o doză mai mare este importantă pentru a compensa aceste pierderi fiziologice și pentru a proteja integritatea sistemului scheletic la o vârstă la care riscul de fracturi are consecințe mult mai grave asupra sănătății generale.

Când se ia calciul: dimineața sau seara

Momentul optim pentru administrarea calciului nu este fixat într-un punct unic al zilei, ci depinde de modul în care organismul îl absoarbe și de interacțiunea acestuia cu alte elemente din dietă.

Dacă ne raportăm la ritmul circadian al organismului, administrarea calciului seara poate fi considerată ușor mai avantajoasă pentru sănătatea osoasă, deoarece nivelul de calciu din sânge tinde să scadă în timpul nopții, când nu consumăm alimente. Atunci când nivelul sangvin scade, corpul secretă parathormon, care extrage calciul din oase pentru a menține funcțiile vitale; prin urmare, un supliment luat înainte de culcare poate oferi calciul necesar sângelui, protejând astfel integritatea scheletului pe parcursul somnului.

Totuși, cel mai important factor nu este ora exactă, ci divizarea dozelor. Capacitatea intestinului de a absorbi calciul este limitată, iar organismul poate procesa eficient doar aproximativ 500 mg o dată. Din acest motiv, dacă doza recomandată este mai mare, este ideal ca administrarea să fie împărțită în două etape, de exemplu una dimineața și una seara, pentru a maximiza rata de absorbție.

Care este perioada optimă de administrare a calciului

Perioada optimă de administrare a unei cure de calciu este stabilită de obicei de medic, însă în general curele durează între 10 și 20 de zile pe lună, repetate pe parcursul a minim 3 luni.

Este important ca administrarea de calciu să nu fie continuă pe termen nelimitat fără supraveghere, pentru a evita riscul de depunere a calciului în locuri nedorite, cum ar fi arterele sau rinichii, sub formă de calculi.

Pentru o absorbție corectă, calciul trebuie însoțit de vitamina D, fără de care mineralul nu poate trece eficient din intestin în fluxul sangvin.

Care sunt cele mai bune surse de calciu

Produsele lactate sunt sursele cele mai cunoscute și accesibile, deoarece laptele, iaurtul și brânzeturile oferă o formă de calciu pe care corpul o absoarbe rapid. Brânzeturile maturate, precum parmezanul, sunt foarte concentrate și oferă o cantitate mare de mineral într-o porție mică, în timp ce iaurtul aduce beneficiul suplimentar al probioticelor, care susțin sănătatea digestivă și implicit absorbția nutrienților.

Pentru persoanele care urmează o dietă vegetariană sau au intoleranță la lactoză, regnul vegetal oferă alternative surprinzător de bogate. Semințele de susan, de chia și de mac au conținut ridicat de calciu și doar câteva linguri sunt suficiente pentru a acoperi o parte considerabilă din necesarul zilnic. De asemenea, anumite legume cu frunze verzi, cum ar fi varza kale, rucola și broccoli, sunt surse excelente de calciu și au și avantajul unei rate de absorbție ridicate (spre deosebire de spanac, de exemplu, care conține oxalați ce pot bloca parțial asimilarea calciului).

O altă sursă excepțională este reprezentată de conservele de pește care conțin oase moi, cum ar fi sardinele sau somonul. Consumul acestora cu tot cu oase oferă un raport ideal de calciu și vitamina D. Alte surse notabile includ migdalele, smochinele uscate și produsele din soia, precum tofu, mai ales dacă acesta a fost preparat cu sulfat de calciu.

Suplimentele de calciu: beneficii

Suplimentele de calciu sunt necesare atunci când dieta zilnică nu reușește să acopere nevoile organismului. Beneficiile suplimentelor de calciu sunt strâns legate de capacitatea acestora de a completa carențele nutriționale și de a susține funcții importante pe care dieta singură nu le poate acoperi întotdeauna.

Principalul avantaj al acestora este prevenirea și gestionarea osteoporozei, deoarece un aport controlat de calciu ajută la încetinirea pierderii densității minerale osoase și reduce riscul de fracturi care pot deveni invalidante odată cu înaintarea în vârstă. Pentru persoanele care suferă de hipocalcemie, suplimentele restabilesc rapid funcționarea normală a sistemului nervos și elimină stările de amorțeală, spasmele musculare și oboseala cronică.

Un beneficiu subestimat al acestor suplimente este rolul lor în reglarea tensiunii arteriale.

Administrarea suplimentelor de calciu poate diminua și simptomele sindromului premenstrual, reducând intensitatea crampelor, a stărilor de iritabilitate și a retenției de apă, prin stabilizarea excitabilității musculare și nervoase.

Administrarea corectă a calciului sub formă de suplimente asigură continuitatea proceselor de regenerare celulară și de semnalizare hormonală, și protejează organismul în perioadele de stres fiziologic accentuat, cum sunt sarcina, alăptarea sau etapele de creștere accelerată.

Ce tipuri de calciu sunt recomandate

Alegerea tipului de calciu este un aspect important, deoarece nu toate formele sunt absorbite la fel de corpul nostru, iar eficiența lor depinde de starea de sănătate a sistemului digestiv și de stilul de viață al fiecărei persoane.

Carbonatul de calciu este cea mai frecvent recomandată formă datorită eficienței sale economice și a concentrației mari de calciu elementar, oferind aproximativ 40% calciu pur în fiecare tabletă. Acest tip este ideal pentru persoanele tinere, cu o digestie sănătoasă, însă trebuie luat întotdeauna în timpul mesei. Acidul gastric eliberat pentru digestia alimentelor este necesar pentru a dizolva carbonatul și a permite trecerea calciului în fluxul sangvin, altfel acesta rămâne neutilizat și poate cauza balonare sau constipație.

Citratul de calciu reprezintă alternativa superioară, recomandată pentru persoanele de peste 50 de ani, pentru cei care suferă de hipoaciditate gastrică sau pentru cei care utilizează medicamente împotriva refluxului gastro-esofagian. Deși conține doar 21% calciu elementar, citratul nu depinde de prezența acidului din stomac pentru a fi absorbit, ceea ce înseamnă că poate fi luat în orice moment al zilei, pe stomacul gol sau plin. Mai mult, această formă prezintă un risc mult mai scăzut de a favoriza formarea calculilor renali și este mai ușor de procesat de către rinichi.

O formă mai modernă și din ce în ce mai apreciată este calciul coralier sau cel extras din alge marine, care este promovat ca o variantă organică. Avantajul major al acestui tip de calciu este structura sa poroasă și prezența naturală a altor minerale, precum magneziul și zincul, care lucrează sinergic pentru a sprijini densitatea osoasă. Această formă este mai bine tolerată de către organism, are o biodisponibilitate ridicată și este o opțiune excelentă pentru cei care caută surse cât mai apropiate de starea naturală a alimentelor.

În cazuri specifice, medicii pot recomanda și lactatul de calciu sau gluconatul de calciu, deși acestea sunt mai puțin utilizate sub formă de tablete deoarece au o concentrație scăzută de mineral și sunt necesare mai multe pastile pentru a atinge doza zilnică. Acestea sunt însă extrem de utile în variantele injectabile sau efervescente, și sunt folosite pentru corectarea rapidă a carențelor severe.

Indiferent de forma aleasă, succesul suplimentării depinde de asocierea cu vitamina D3, fără de care calciul, oricât de calitativ ar fi, nu poate fi transportat eficient către sistemul osos.

