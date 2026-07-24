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Sanatate· 1 min citire
Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți
FOTO: Arhivă
Publicat24 iul. 2026, 10:34
SursăRealitatea PLUS
Este zi decisivă pentru sistemul medical. Sindicatele din sănătate se reunesc astăzi, la ora 13:00, într-o ședință cu liderii județeni din întreaga țară pentru a stabili dacă greva generală va fi declanșată începând de marți.
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