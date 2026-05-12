București-Ilfov, printre cele mai bogate regiuni din UE. Capitala depășește Paris și Copenhaga în clasamentul Eurostat

Sursă: realitatea.net

București-Ilfov este una dintre cele mai prospere regiuni ale Uniunii Europene, ocupând locul șapte într-un clasament realizat pe baza datelor Eurostat și analizat de Visual Capitalist. Ierarhia ia în considerare PIB-ul pe cap de locuitor raportat la standardele de putere de cumpărare (PPS), un indicator care ajustează diferențele de cost al vieții între state membre.

Cu un PIB pe cap de locuitor de 75.000 de euro, reprezentând 188% din media UE, regiunea București-Ilfov depășește capitale precum Paris (Île-de-France – 160%), Copenhaga (175%) sau Roma, plasându-se alături de marile centre economice ale continentului. Media UE este de 40.000 de euro pe cap de locuitor.

Topul celor mai bogate regiuni UE

Eastern and Midland (Irlanda) – 107.200 EUR – 268% din media UE

Luxemburg – 97.700 EUR – 245%

Sud (Irlanda) – 86.500 EUR – 217%

Hamburg (Germania) – 78.300 EUR – 196%

Praga (Republica Cehă) – 76.600 EUR – 192%

Bruxelles (Belgia) – 76.000 EUR – 190%

București-Ilfov (România) – 75.000 EUR – 188%

Regiunea Capitalei (Danemarca) – 70.100 EUR – 175%

Olanda de Nord (Țările de Jos) – 69.900 EUR – 175%

Bavaria Superioară (Germania) – 67.700 EUR – 170%

Budapesta (Ungaria) – 67.200 EUR – 168%

Utrecht (Olanda) – 64.900 EUR – 162%

Bolzano – Tirolul de Sud (Italia) – 64.200 EUR – 161%

Île-de-France (Franța) – 64.000 EUR – 160%

Varșovia (Polonia) – 62.800 EUR – 157%

Bogăție concentrată în capitale

Multe dintre cele mai prospere regiuni europene sunt centrate în jurul capitalelor sau al unor mari centre economice, beneficiind de concentrarea instituțiilor guvernamentale, a industriilor de servicii cu valoare adăugată ridicată, a sediilor corporațiilor și a activităților financiare.

București-Ilfov și Budapesta se remarcă în mod special, întrucât țările lor înregistrează niveluri mult mai scăzute ale PIB-ului pe cap de locuitor la nivel național, ceea ce evidențiază o puternică concentrare a activității economice în aceste centre urbane.

Pozițiile de top ale Irlandei și Luxemburgului sunt explicate parțial de prezența companiilor multinaționale care își înregistrează profiturile globale în aceste jurisdicții, relativizând astfel comparațiile directe.

Paradoxul bucureștean

Cu toate acestea, performanța economică a regiunii contrastează puternic cu realitatea cotidiană a locuitorilor. Potrivit unei analize Euronews bazate pe date ETUC și Eurostat, Bucureștiul se află printre capitalele europene în care salariul minim brut nu mai acoperă costul chiriei pentru un apartament cu două camere.

Chiria medie în Capitală ajunge la echivalentul a 122% din salariul minim brut, plasând Bucureștiul peste orașe precum Varșovia, Dublin sau Berlin în topul capitalelor unde locuirea devine inaccesibilă pentru angajații plătiți cu minimul pe economie.

Pe plan global, România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor lumii, conform datelor FMI privind PIB-ul nominal din 2024-2025. Cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, România depășește economii precum Kuweit, Ungaria, Slovacia, Cehia sau Portugalia, urcând două poziții față de 2024, când ocupa locul 43.