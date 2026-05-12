Imagini șocante din Eforie Sud. O femeie și copilul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni de un șofer de 79 de ani - VIDEO

Au apărut imagini de la accidentul grav produs luni după-amiază în Eforie Sud, unde o femeie de 28 de ani și copilul ei de 6 ani au fost loviți de o mașină chiar pe trecerea de pietoni.

Accidentul a avut loc pe bulevardul Republicii, în jurul orei 15:30. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Constanța, cei doi traversau regulamentar în momentul în care au fost acroșați de autoturismul condus de un bărbat în vârstă de 79 de ani. Momentul accidentului a fost surprins de camerele din zonă, iar imaginile difuzate ulterior arată cum femeia și copilul sunt loviți în timp ce se aflau pe marcajul pietonal.

În urma impactului, ambele victime au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Autoritățile au precizat că femeia și minorul au suferit vătămări corporale, fără să ofere până acum informații suplimentare despre starea lor.

Șoferul nu consumase alcool

Polițiștii spun că șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. „La data de 11 mai, în jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe bulevardul Republicii din localitatea Eforie Sud. Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat, de 79 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Republicii din localitatea Eforie Sud, iar la un moment dat ar fi acroșat doi pietoni, care s-ar fi deplasat pe marcajul pietonal”, a transmis IPJ Constanța.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul. România rămâne în continuare țara cu cele mai multe decese în accidente rutiere din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente statistici europene privind siguranța în trafic.