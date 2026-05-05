Guvernul Bolojan a picat, dar nu pleacă imediat. Care sunt pașii legali

Sursă: Realitatea.net

Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură: ce urmează pentru România? Potrivit Articolului 110 din Constituție, Executivul intră într-un regim juridic special, cu puteri limitate.

Intrarea în regimul de interimat și limitările puterii executive

Odată ce moțiunea de cenzură întrunește votul majorității parlamentarilor, Guvernul este considerat demis de drept, însă activitatea sa nu încetează instantaneu. Premierul și miniștrii rămân în funcție sub un regim de interimat, având misiunea strictă de a îndeplini actele necesare pentru administrarea treburilor publice până când noul Cabinet depune jurământul. În această etapă, puterea executivă este semnificativ diminuată, Guvernul pierzând dreptul de a mai emite ordonanțe de urgență sau de a iniția proiecte de lege. Rolul miniștrilor devine unul pur administrativ, axat pe gestionarea problemelor curente și asigurarea continuității statului, fără posibilitatea de a adopta politici noi sau de a lua decizii strategice majore.

Rolul Președintelui și consultările de la Palatul Cotroceni

Deblocarea crizei politice trece în responsabilitatea Președintelui României, care devine mediatorul principal între forțele politice. Acesta are obligația constituțională de a convoca partidele reprezentate în Parlament la consultări pentru a identifica o nouă formulă guvernamentală. Libertatea de decizie a șefului statului depinde de configurația parlamentară: dacă un partid sau o alianță deține o majoritate absolută de peste 50%, Președintele este obligat să desemneze candidatul propus de acea tabără. În absența unei astfel de majorități, acesta are libertatea de a alege un candidat pe care îl consideră capabil să obțină susținerea necesară în Legislativ.

Drumul spre noul Cabinet și votul de încredere

După finalizarea negocierilor, Președintele desemnează prin decret un candidat pentru funcția de Prim-ministru, moment care declanșează un calendar constituțional riguros. Candidatul desemnat are la dispoziție un termen de zece zile pentru a-și definitiva echipa ministerială și pentru a redacta programul de guvernare cu care se va prezenta în fața Parlamentului. Urmează etapa audierilor în comisiile de specialitate, unde miniștrii propuși sunt evaluați, chiar dacă avizele primite sunt consultative. Testul final are loc în ședința comună a celor două Camere, unde noul Executiv are nevoie de votul majorității parlamentarilor prezenți pentru a fi învestit oficial.

Mecanismul dizolvării Parlamentului și alegerile anticipate

În situația în care Parlamentul refuză să acorde încredere echipelor propuse, Constituția prevede un mecanism de rezervă ce poate conduce la alegeri anticipate. Președintele are dreptul de a dizolva Parlamentul, însă doar în condiții stricte: este necesar ca cel puțin două solicitări de învestitură să fi fost respinse și să fi trecut cel puțin 60 de zile de la prima propunere eșuată. Până la clarificarea situației, fie prin instalarea unui guvern plin, fie prin organizarea scrutinului anticipat, actualul cabinet demis continuă să asigure funcționarea de bază a instituțiilor, garantând plata drepturilor salariale și a pensiilor.