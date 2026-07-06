Mark Rutte, sceptic înaintea Summitului de la Ankara: „Este imposibil de ghicit când va dori Putin pacea”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un avertisment realist cu privire la șansele de încheiere a conflictului din Ucraina, subliniind că adevăratele intenții ale liderului de la Kremlin rămân o enigmă pentru Occident. Într-o declarație de impact, șeful Alianței a punctat că nimeni nu deține formula certă prin care Vladimir Putin ar putea fi așezat la masa tratativelor. Rutte a reamintit metaforic că orice proces de pace sustenabil necesită dorință din ambele părți, afirmând că „este nevoie de doi pentru a dansa tango”.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un mesaj rezervat luni, chiar înaintea deschiderii oficiale a Summitului NATO de la Ankara, cu privire la șansele reale de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor. Șeful Alianței a subliniat că, în timp ce Kievul este pregătit pentru un dialog diplomatic, Moscova continuă să blocheze orice tentativă de oprire a conflictului.
„Când vine vorba de procesul de pace, evident, e nevoie de doi pentru a dansa tango. Volodimir Zelenski este pe deplin dispus să se așeze la masă cu Putin, indiferent de format, pentru a pune capăt acestui război teribil. Cu toate acestea, până în prezent, liderul rus a refuzat constant”, a explicat Rutte. El a adăugat că intențiile exacte ale Kremlinului rămân o enigmă: „Este extrem de dificil să-i ghicești gândurile lui Putin. Nu pot prevedea ce ar trebui să se întâmple pentru ca el să accepte negocierile și cred că nimeni din această sală nu poate face o astfel de prognoză.”
În discursul său, secretarul general a condamnat vehement ultimele valuri de atacuri rusești și a cerut aliaților occidentali să accelereze livrările de armament către Ucraina. Rutte a atras atenția și asupra cinismului de la Moscova, arătând că Putin „este dispus să sacrifice până la 35.000 dintre oamenii săi pe lună, o adevărată nebunie pe câmpul de luptă”, cu un impact devastator asupra familiilor ruse.
Donald Trump promite o rezolvare-fulger: „Cred că vom reuși să încheiem totul la acest summit”
În totală opoziție cu prudența manifestată de conducerea NATO, președintele american Donald Trump a făcut o declarație spectaculoasă chiar de la Casa Albă, susținând că reuniunea din Turcia ar putea marca sfârșitul ostilităților din Ucraina.
„Cred că ne apropiem de pace mult mai mult decât își imaginează oamenii. Președintele Putin vrea ca acest conflict să se încheie, o spun cu toată certitudinea, în urma unei discuții telefonice bune pe care am avut-o. De asemenea, președintele Zelenski își dorește ca totul să se termine acum. Mergem la NATO, vom dezbate intens acest subiect și cred că vom reuși să încheiem totul”, a afirmat optimist liderul de la Washington.
Anunțul vine în contextul în care o întâlnire de maximă importanță între Donald Trump și Volodimir Zelenski este deja programată pentru ziua de miercuri, pe marginea summitului de la Ankara (7-8 iulie). Relația dintre cei doi lideri a cunoscut suușuri și coborâșuri, mai ales după ce Trump a promis în campania electorală că va opri războiul în doar 24 de ore de la revenirea la putere, un obiectiv rămas momentan nerealizat.
Disensiuni în rândul aliaților: Slovacia refuză noi contribuții financiare pentru Kiev
Mesajele de la vârful NATO și de la Casa Albă vin pe fondul unor poziții divergente în interiorul Alianței. Chiar dacă un lider din tabăra apropiată lui Trump a lansat un semnal surprinzător, afirmând că „Alianța își dorește, de fapt, ca Ucraina să lovească și mai puternic pe teritoriul Rusiei”, nu toate statele membre sunt gata să pluseze la capitolul logistic.
Slovacia a anunțat oficial, prin vocea reprezentanților săi, că va semna și va susține concluziile politice ale summitului din Turcia, însă nu va contribui cu niciun fond suplimentar la pachetele de asistență militară destinate armatei ucrainene. Această dinamică complicată promite să transforme reuniunea de la Ankara într-unul dintre cele mai tensionate momente diplomatice din ultima perioadă pentru relațiile dintre SUA și aliații europeni.