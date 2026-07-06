Mark Rutte, sceptic înaintea Summitului de la Ankara: „Este imposibil de ghicit când va dori Putin pacea”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 22:02

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un avertisment realist cu privire la șansele de încheiere a conflictului din Ucraina, subliniind că adevăratele intenții ale liderului de la Kremlin rămân o enigmă pentru Occident. Într-o declarație de impact, șeful Alianței a punctat că nimeni nu deține formula certă prin care Vladimir Putin ar putea fi așezat la masa tratativelor. Rutte a reamintit metaforic că orice proces de pace sustenabil necesită dorință din ambele părți, afirmând că „este nevoie de doi pentru a dansa tango”.

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