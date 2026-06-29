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Politica· 2 min citire
Boții lui Bolojan. Sute de grupuri de susținere pentru premierul demis au apărut pe rețelele sociale
Boții lui Bolojan
Publicat29 iun. 2026, 23:57
SursăRealitatea PLUS
Grupuri de pe paginile de socializare care, până mai ieri, erau dedicate altor teme au astăzi un singur numitor comun: Ilie Bolojan. Potrivit unei anchete realizate de Găndul, numele grupurilor au fost schimbate, fotografiile înlocuite, iar vechiul conținut a dispărut aproape complet. În locul postărilor inițiale au apărut mesaje și imagini care îl promovează constant pe premierul demis.
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