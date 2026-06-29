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Politica· 2 min citire

Boții lui Bolojan. Sute de grupuri de susținere pentru premierul demis au apărut pe rețelele sociale

Boții lui Bolojan

Boții lui Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 23:57
SursăRealitatea PLUS

Grupuri de pe paginile de socializare care, până mai ieri, erau dedicate altor teme au astăzi un singur numitor comun: Ilie Bolojan. Potrivit unei anchete realizate de Găndul, numele grupurilor au fost schimbate, fotografiile înlocuite, iar vechiul conținut a dispărut aproape complet. În locul postărilor inițiale au apărut mesaje și imagini care îl promovează constant pe premierul demis.

Aceeași soartă a avut-o și grupul de facebook „România fără PSD!”. Înființată în 2020, pagina a fost reactivată anul acesrt cu denumirea: „Susținem cel mai bun premier al României-Ilie Bolojan!”. Postările îi aduc slăvi liderului PNL demis și îndeamnă românii să îl promoveze.



Comunitățile online însă au rămas aceleași. Loialiștii de azi ai premierului au fost de partea lui Ludovic Orban sau au luptat pentru „Europa liberă”, înainte să se transforme în „Susțin Ilie Bolojan”.

Cunoscuți sub denumirea de „boți” aceștia pot întoarce armele imediat ce comandantul politic decide să schimbe cauza și să susțină una nouă, fără întrebări. Nu sunt oameni reali, ci conturi false, create special pentru a susține pe cineva anume. Un cont care se remarcă în comentariile liderilor politici are o poză realizată cu AI. „Deni Louise” care spune că are 1000 de prieteni. Aceștia nu pot fi însă accesați. Grupurile de boți arată și când s-a fuzionat cu adevărat PNL cu USR.

În octombrie 2020, a luat naștere, pe facebook, Grupul „Simpatizanţii USR-PLUS”. A funcţionat un an, iar în 2026 a fost reactivat sub denumirea de „USR şi Ilie Bolojan, Salvarea României!”. În urmă cu 6 ani, partidele USR și PLUS erau conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș.



Chiar și cei din actualul USR sunt lăudați pe grupul de promovare al lui Bolojan.



Adrian Veștea, premierul desemnat al cărui guvern a picat la votul în plen, se plângea că a fost atacat tocmai de boții PNL.



De asemenea, mai mulţi lideri din PNL îl acuză pe Ilie Bolojan că foloseşte metode dubioase ca să pară că are o anvergură mai mare decât în realitate. Printre aceştia este şi preşedintele Consiliului Judeţean Cluj-Alin Tișe.

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