Eduard Koler (deputat AUR): „Polonia construiește fregate. România se milogește de Rheinmetall să vină la Mangalia”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 14:38

Deputatul AUR Eduard Koler critică modul în care Ministerul Apărării cheltuie miliarde fără o strategie coerentă pentru industria națională de apărare, în timp ce alte state NATO vin și își construiesc navele militare în șantierele din România. Avem specialiști, avem experiență și demonstrăm că putem construi nave militare pentru aliații NATO, dar ministrul Apărării nu este capabil să își apere industria și să organizeze un program naval românesc care poate dezvolta propria flotă navală militară, arată deputatul AUR

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