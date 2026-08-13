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Politica· 2 min citire

Iulian Iancu, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: „Am luat în glumă eticheta de om al rușilor. Am greșit enorm”

Iulian Iancu si Anca Alexandrescu

Iulian Iancu si Anca Alexandrescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 21:33
Actualizat13 aug. 2026, 23:00
SursăRealitate Plus

Iulian Iancu, fost parlamentar și expert în energie, a făcut dezvăluiri explozive în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, explicând cum a ajuns să fie etichetat ani la rând drept „omul rușilor”. Întrebat de Anca Alexandrescu, Iancu a recunoscut că, la început, a tratat totul ca pe o glumă, fără să înțeleagă că eticheta era parte dintr-un mecanism bine construit.

Eu nu i-am dat nicio atenție, pentru că dacă v-aș spune că sunteți omul japonezilor, n-ați avea nicio reacție. Eu n-am crezut și, ca atare, n-am avut nicio reacție. Am greșit foarte mult, pentru că această etichetă a fost foarte bine studiată. Ea urma să fie invocată și rostogolită sistematic, ceea ce eu atunci, la acel moment, nu am văzut, a explicat Iancu, în direct la Culisele Statului Paralel.

Mai mult, expertul în energie spune că a și glumit chiar și în momentul în care eticheta a fost folosită public pentru prima dată.

Le-am spus că eu sunt agentul 008, pentru că Marea Britanie are 007, iar eu sunt 008 pentru că sunt mult mai performant, comunic telepatic cu Putin, pentru că nu știu limba rusă. Am luat-o în glumă. Am greșit foarte mult. Acțiunea și cronologia pe care o să o facem împreună în această seară este, de fapt, o cronologie a unei crime perfecte și a modalității în care cei incomozi devin <<agenți KGB>>.”

Mai mult, fostul preşedinte al Comisiei de Industrii din Camera Deputaților a afirmat că el n-a fost o țintă conjuncturală, ci că există o strategie bine pusă la punct.

Nouă ni s-a închis gura punctual, chirurgical. Eu am fost eliminat, altcineva eliminat, pe fiecare pe un domeniu. Dacă era unul pe un anumit domeniu, mai bun, ăla trebuia eliminat. Au fost eliminați. Eliminarea s-a făcut cu un cor mediatic, cu o campanie mediatică de denigrare a persoanei. Dacă n-avea cu ce să-l denigreze, devenea automat <<agent KGB>> și era <<omul lui Putin>>.

Eticheta „Iulian Iancu – omul rușilor” a explodat în presă în 2015, în contextul dosarului Greblă și a atins apogeul în 2016–2017, când eticheta a fost folosită sistematic în dezbaterile politice, iar ulterior invocată pentru a-i bloca accesul la funcții publice și proiecte strategice din domeniul energiei.

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