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Ucraina trece la un nou nivel. Zelenski a ordonat operațiuni speciale împotriva ndustriei militare ruse

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 23:03
SursăAgerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că ordonat desfășurarea unor operațiuni speciale împotriva industriei militare ruse, transmite agenția dpa.

Operațiunile au obiectivul de a ținti 'companii precise pe care le-am identificat deja', a scris Zelenski pe Facebook, după o reuniune cu membri ai conducerii politice și militare a Ucrainei.



Tuturor celor prezenți la întâlnire le-au fost trasate sarcini clare și 'mă aștept ca acestea să fie executate întocmai', a indicat el.

Industria militară a Rusiei trebuie 'redusă semnificativ', a continuat Zelenski, care a deplâns în același timp că Rusia continuă să obțină din străinătate sprijin și componente cheie pentru armele sale.

'Putem vedea că fiecare rachetă rusească, fiecare dronă și alte arme conțin componente esențiale din alte țări, în lipsa cărora astfel de arme pur și simplu nu ar putea exista', a susținut președintele ucrainean.

Campanie de 40 de zile

Mai devreme săptămâna aceasta el a anunțat noi lovituri cu drone în profunzimea teritoriului rus, în continuarea campaniei de 40 de zile pe care a ordonat-o pe 25 iunie și care vizează cu precădere centre logistice și rafinării rusești.

În perioada scursă de atunci, armata ucraineană a atacat aproximativ 20 de depozite ale companiei ruse de comerț electronic Wildberries, alte 25 de rafinării și infrastructuri energetice și aproximativ 200 de petroliere și nave comerciale în Marea Neagră și Marea Azov.

Ca represalii, Rusia a lansat 381 de rachete asupra Ucrainei numai în iulie, mai multe decât în orice altă lună de la începutul războiului pe care l-a declanșat în februarie 2022. De asemenea, Rusia atacă susținut cu rachete și drone porturile Ucrainei, pentru ca aceasta să nu-și mai poată exporta produsele, în special cereale, după ce exporturile rusești au fost la rândul lor perturbate de loviturile dronelor ucrainene asupra infrastructurilor portuare

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