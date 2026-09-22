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Macron, întrevedere cu Zelenski la New York. Sprijinul promis de Franța: cum va ajuta Ucraina pe timpul iernii

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski/ Profimedia

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 09:20

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Macron a anunțat că Franța și grupul G7 pentru energie vor sprijini Ucraina pentru a face față iernii și a precizat că a fost semnat un contract pentru livrarea de radare și furnizarea de rachete interceptoare.

"Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene ameninţă să priveze milioane de familii de încălzire şi electricitate. Franţa va fi alături de Ucraina pentru a face faţă iernii, iar grupul G7 pentru energie se va mobiliza, de asemenea, alături de aceasta", a transmis Emmanuel Macron într-un mesaj transmis pe Facebook.

Președintele Franței a mai declarat că apărarea aeriană a Ucrainei este consolidată prin semnarea unui contract pentru livrarea de radare, precum și prin furnizarea de rachete interceptoare.

Macron spune că a discutat, de asemenea, cu Zelenski "despre sprijinul preşedintelui Trump, precum şi despre perspectiva unui armistiţiu energetic şi a unui moratoriu în Marea Neagră, pe care le susţin".

"Aceasta va fi o chestiune esenţială în cadrul negocierilor care trebuie reluate şi care trebuie să conducă la o pace justă şi durabilă", a arătat liderul de la Elysee.

Cea de a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU a început pe 8 septembrie, la New York, relatează site-ul Consiliului European.

Marți, 22 septembrie, are loc prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt, tema principală fiind „Redarea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care obține rezultate în avantajul tuturor”.

Joi, 24 septembrie, președintele Consiliului European, António Costa, se va adresa Adunării Generale în numele Uniunii Europene.

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