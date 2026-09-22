Macron, întrevedere cu Zelenski la New York. Sprijinul promis de Franța: cum va ajuta Ucraina pe timpul iernii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 sept. 2026, 09:20

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Macron a anunțat că Franța și grupul G7 pentru energie vor sprijini Ucraina pentru a face față iernii și a precizat că a fost semnat un contract pentru livrarea de radare și furnizarea de rachete interceptoare.

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