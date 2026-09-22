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Extern· 2 min citire
Macron, întrevedere cu Zelenski la New York. Sprijinul promis de Franța: cum va ajuta Ucraina pe timpul iernii
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski/ Profimedia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la New York, în marja Adunării Generale a ONU. Macron a anunțat că Franța și grupul G7 pentru energie vor sprijini Ucraina pentru a face față iernii și a precizat că a fost semnat un contract pentru livrarea de radare și furnizarea de rachete interceptoare.
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