Trump spune că Rusia a pierdut controlul asupra industriei de motorină și cere din nou oprirea războiului din Ucraina

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 sept. 2026, 18:35

Președintele SUA, Donald Trump, susține că războiul din Ucraina a afectat puternic industria rusă de motorină și afirmă că Moscova trebuie să pună capăt conflictului. Declarația a fost făcută luni, cu o zi înaintea întâlnirii programate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la New York.

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