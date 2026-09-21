Trump spune că Rusia a pierdut controlul asupra industriei de motorină și cere din nou oprirea războiului din Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, susține că războiul din Ucraina a afectat puternic industria rusă de motorină și afirmă că Moscova trebuie să pună capăt conflictului. Declarația a fost făcută luni, cu o zi înaintea întâlnirii programate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la New York.
Trump a afirmat într-o postare pe rețelele de socializare că Rusia ar fi „pierdut controlul” asupra industriei sale de motorină ca urmare a războiului. El a legat această situație de atacurile asupra rafinăriilor rusești, despre care spune că au fost avariate și scoase temporar din funcțiune.
„Din păcate, Rusia a pierdut controlul asupra industriei sale de motorină din cauza războiului cu Ucraina. Un număr mare dintre rafinăriile lor de motorină au fost aruncate în aer și sunt, cel puțin temporar, scoase din funcțiune”, a afirmat Donald Trump.
Președintele american a reluat și apelul pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, pe care l-a descris drept lipsit de sens și prelungit.
„Acest război ridicol și nesfârșit cu Ucraina trebuie să înceteze”, a adăugat Trump.
Trump și Zelenski se întâlnesc din nou la New York
Declarațiile președintelui american au fost făcute înaintea unei noi întrevederi cu Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat telefonic și au convenit să se întâlnească la New York, în marja Adunării Generale a ONU, desfășurată în perioada 22-28 septembrie.
Zelenski a anunțat că următoarea întrevedere cu Trump „ar putea schimba multe” și a vorbit despre apariția unei noi dinamici diplomatice în discuțiile privind războiul și securitatea Ucrainei.
Președintele ucrainean a transmis că sunt analizate idei pentru reducerea tensiunilor și că discuțiile vizează inclusiv probleme fundamentale legate de securitate, energie, alimente și protejarea populației.
„Există o dinamică diplomatică […] Există idei privind pașii de detensionare și probleme fundamentale de securitate – energie, alimente, protecția vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat importanți”, a explicat Volodimir Zelenski.
Trump i-ar fi cerut din nou lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești
În timpul convorbirii telefonice, Donald Trump i-ar fi cerut din nou lui Volodimir Zelenski să înceteze atacurile asupra rafinăriilor din Rusia.
La rândul său, liderul ucrainean i-a mulțumit președintelui american pentru vizita recentă la Kiev a emisarilor săi speciali. Zelenski i-a mulțumit, de asemenea, pentru promulgarea legii care extinde sancțiunile economice împotriva Rusiei.
Discuția dintre cei doi lideri a avut loc în contextul în care administrația de la Washington încearcă să determine reluarea negocierilor directe de pace dintre Moscova și Kiev.
Negocierile de pace, pe agenda întâlnirii de la New York
Contactele diplomatice pentru reluarea negocierilor directe dintre Rusia și Ucraina au stagnat în ultimele luni, iar întâlnirea dintre Trump și Zelenski de la New York va continua seria discuțiilor purtate de cei doi lideri în ultimul an.
Anterior, Trump și Zelenski s-au întâlnit la Biroul Oval și la reședința Mar-a-Lago. În cadrul acestor întrevederi au fost discutate variante pentru ajungerea la un acord de pace între Rusia și Ucraina.
Noua întâlnire de la New York are loc, astfel, în timp ce Trump își reiterează apelul pentru încetarea războiului, iar Zelenski afirmă că partea ucraineană lucrează împreună cu echipa americană și este pregătită să facă pași importanți în direcția reducerii tensiunilor și a discuțiilor privind securitatea.