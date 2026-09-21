Țara NATO care refuză să trimită trupe într-un eventual conflict militar direct între NATO și Rusia. Declarațiile premierului au stârnit controverse

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 sept. 2026, 18:00

Premierul Slovaciei, Robert Fico, afirmă că țara sa nu va trimite trupe într-un eventual conflict militar direct între NATO și Rusia, inclusiv în situația în care un stat membru al Alianței ar fi atacat și ar fi invocat articolul 5 al tratatului NATO.

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