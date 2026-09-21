Țara NATO care refuză să trimită trupe într-un eventual conflict militar direct între NATO și Rusia. Declarațiile premierului au stârnit controverse

Premierul Slovaciei, Robert Fico, afirmă că țara sa nu va trimite trupe într-un eventual conflict militar direct între NATO și Rusia, inclusiv în situația în care un stat membru al Alianței ar fi atacat și ar fi invocat articolul 5 al tratatului NATO.
Declarațiile sale au generat controverse, după ce premierul slovac a acuzat o intensificare a retoricii militare în Europa și a susținut că aceasta ar putea contribui la provocarea unui conflict între NATO și Rusia.
Robert Fico spune că Slovacia nu trebuie implicată într-un război
Poziția premierului slovac a fost exprimată într-un discurs susținut joi în fața studenților slovaci, cu ocazia deschiderii anului universitar. Robert Fico a descris situația de securitate din Europa drept extrem de tensionată și a spus că nu dorește ca Slovacia să fie implicată într-un conflict.
„Situația nu a fost niciodată atât de gravă și tensionată ca acum în ceea ce privește posibilitatea unui conflict militar paneuropean”, a semnalat Fico, adăugând că nu dorește ca Slovacia să fie implicată în vreun război.
Premierul a precizat că Slovacia își menține angajamentele față de NATO, însă a subliniat că, din poziția sa de șef al guvernului, va acționa pentru ca țara să nu fie atrasă într-un conflict armat.
„Da, facem parte din NATO, apreciem aceasta și suntem angajați față de cooperare și respectarea obligațiilor. Însă, ca prim-ministru, voi face tot ce pot pentru a asigura că Slovacia nu va fi niciodată atrasă într-un conflict armat”, a promis el.
Fico critică retorica militară din Europa
Robert Fico și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu evoluția războiului din Ucraina. Premierul slovac a susținut că luptele au scăpat de sub control și a afirmat că infrastructura civilă este atacată.
„Ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, ceea ce auzim și vedem, este că în Ucraina conflictul armat a scăpat de sub control. Toate regulile care guvernează operațiunile militare au fost abandonate, iar infrastructura civilă este atacată. Cred că vom asista la operațiuni militare majore pe teritoriul ucrainean. Dar, cel mai mult mă îngrijorează cât de puternică a devenit retorica militară în Europa. Se pare că producătorii de armament vor fi câștigătorii bugetului UE pentru perioada 2028-2034. Nu cetățenii, ci companiile producătoare de armament”, a remarcat Fico în discursul susținut înaintea unei vizite în Ucraina la summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică.
Premierul slovac a spus că speră ca poziția sa să se schimbe după revenirea de la reuniunea din Ucraina. El a făcut referire și la întâlnirea de la Bratislava a premierilor Grupului de la Vișegrad, la care au participat reprezentanții Republicii Cehe, Ungariei, Poloniei și Slovaciei, precum și premierul irlandez, în calitate de reprezentant al țării care deține președinția Consiliului UE.
„Sper ca mâine seară, când vor reveni din Ucraina, să nu mai fiu la fel de sceptic. După reuniunea de săptămâna trecută de la Bratislava a premierilor Grupului de la Vișegrad (Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia), nu am putut dormi toată noaptea, după ce am auzit ce au spus premierii polonez, ungar și ceh, precum și premierul irlandez, care a participat la reuniune ca reprezentant al țării ce deține președinția Consiliului UE. Nu m-am simțit deloc bine în legătură cu acestea”, a mărturisit premierul Robert Fico.
Mesajul transmis de Fico după summitul de la Bratislava
Robert Fico a revenit asupra poziției sale și sâmbătă, după întoarcerea de la summit. Într-un mesaj publicat pe Facebook, premierul slovac a susținut că eșecul strategiei occidentale privind războiul din Ucraina ar determina unii politicieni să urmărească provocarea unui conflict direct între NATO și Rusia.
„Eșecul strategiei menite să distrugă Rusia prin războiul din Ucraina determină numeroși politicieni occidentali să considere că (...) trebuie făcut totul pentru a provoca un conflict între NATO și Rusia”, a afirmat Fico.
Premierul slovac a insistat că, atât timp cât guvernul său se află la conducerea țării, soldații slovaci nu vor fi trimiși să lupte împotriva Rusiei.
„Sub conducerea guvernului meu, nimeni nu va trimite sub un pretext fals soldați slovaci să lupte împotriva Rusiei”, a asigurat premierul slovac.
Declarațiile premierului au provocat reacții în Slovacia și Cehia
Mai multe mass-media slovace l-au acuzat, după aceste declarații, că pune sub semnul întrebării angajamentul Slovaciei față de NATO și că alimentează teama de război. Acestea l-au prezentat drept un apărător al păcii, dar au criticat lipsa unei soluții pentru războiul din Ucraina care să nu presupună cedarea în fața Kremlinului.
Președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, fost general și fost președinte al Comitetului Militar al NATO, a reacționat la rândul său și a calificat drept „extrem de grave” afirmațiile lui Robert Fico.
„Acesta este un mesaj de o extremă gravitate pe care trebuie să-l luăm foarte în serios (...) Articolul 5 este, fără echivoc, o expresie a solidarității și responsabilității reciproce”, a indicat președintele ceh.
Petr Pavel a susținut că apartenența la NATO presupune și asumarea solidarității față de celelalte state membre în cazul unui atac.
„Dacă cineva afirmă că este bucuros că este membru al NATO, deci că NATO îl protejează, dar că nu este dispus să intervină în cazul în care un alt membru este atacat, atunci nu a înțeles ce înseamnă solidaritatea”, a adăugat Petr Pavel.
Fico își reafirmă poziția privind participarea soldaților slovaci
Robert Fico i-a răspuns președintelui ceh printr-o declarație în care a spus că îi înțelege poziția, având în vedere activitatea sa anterioară în cadrul NATO, dar i-a cerut să respecte poziția guvernului slovac.
În același mesaj, premierul Slovaciei a susținut că retorica militară occidentală și căutarea unui motiv pentru un conflict cu Rusia ar avea și rolul de a ascunde probleme precum prețurile și aprovizionarea cu energie și combustibili sau migrația ilegală.
„Retorica războinică a Occidentului și căutarea unui pretext pentru un conflict militar cu Rusia sunt menite să ascundă incapacitatea lumii liberale de a aborda provocări fundamentale, precum prețurile și aprovizionarea cu energie și combustibili sau migrația ilegală”, a estimat Robert Fico.
Premierul slovac a reafirmat că, atât timp cât va ocupa funcția, nu va accepta participarea militarilor slovaci la ceea ce a numit o „aventură militară” provocată de un alt stat membru al NATO.
„În eventualitatea unui atac armat efectiv împotriva unuia sau mai multor state membre ale NATO, articolul 5 relevant din Tratatul Atlanticului de Nord oferă statelor membre NATO diverse opțiuni pentru a-și demonstra solidaritatea”, a remarcat șeful guvernului slovac.