Ana Maria Păcuraru, alături de Nicușor Dan și Donald Trump în New York. Ce se întâmplă la Adunarea Generală a ONU

Cea de-a 81-a Adunare Generală a ONU începe la New York, iar Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Organizația Națiunilor Unite, transmite direct de la fața locului detalii despre programul liderilor prezenți la reuniunea diplomatică.
Aproximativ 130 de lideri de stat participă la eveniment, iar atenția este concentrată în special asupra președintelui american Donald Trump și asupra prezenței României prin președintele Nicușor Dan.
Donald Trump urmează să susțină un discurs în plenul Adunării Generale, în timp ce Nicușor Dan va participa la deschiderea săptămânii de nivel înalt și va vorbi, la rândul său, în cadrul reuniunii de miercuri.
Ana Maria Păcuraru a prezentat programul principalelor evenimente și întâlniri de la New York.
„Cea mai importantă săptămână din diplomația mondială, Adunarea Generală a ONU, cu Statele Unite în centrul scenei. Prima zi este una de încălzire, dar este deja încărcată.
Aici la ONU secretarul general Guterres primește aproape treizeci de lideri de la președintele Poloniei, Karol Nawrovski, la premierul Spaniei, Pedro Sanchez.
Dar ochii lumii sunt pe Donald Trump, care ajunge astăzi la New York. La 16:10 se întâlnește la Gracie Mansion cu primarul orașului Zoran Mamdani, la 17:35 îl vede pe Emmanuel Macron, apoi la 18:00 o recepție a Partidului Republican, iar la 19:10 o cină MAGA.
Totul cu presa închisă, iar mâine dimineață vorbește în adunarea generală.
Mesajul este clar: Washingtonul nu vine aici să asculte, ci să dea tonul”, a transmis Ana Maria Păcuraru.
Programul președintelui Nicușor Dan
Și România este prezentă la cel mai înalt nivel. Președintele Nicușor Dan a fost ieri la Memorialul 9/11 și s-a întâlnit cu Ronald Lauder, președintele Congresului Evreiesc Mondial.
Astăzi, la 18:30, inaugurează The Queen Mary of Romania Corner din Manhattan, la o sută de ani de la turneul istoric al reginei Maria în America.
Apoi se întâlnește cu comunitatea românească.
Mâine seară este la recepția oferită de Donald și Melania Trump, iar miercuri vorbește în adunarea generală.
Noi rămânem pe teren: ONU, Summit-ul Concordia, dar și ceremonia de la consulat vă aducem tot pas cu pas”, a spus corespondentul Realitatea PLUS la New York, Ana Maria Păcuraru.