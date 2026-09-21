Ana Maria Păcuraru, alături de Nicușor Dan și Donald Trump în New York. Ce se întâmplă la Adunarea Generală a ONU

Publicat 21 sept. 2026, 19:31 Sursă Realitatea PLUS

Cea de-a 81-a Adunare Generală a ONU începe la New York, iar Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Organizația Națiunilor Unite, transmite direct de la fața locului detalii despre programul liderilor prezenți la reuniunea diplomatică.

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