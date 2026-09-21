SUA, Danemarca și Groenlanda fac istorie la ONU. Acordul care schimbă fața Arcticului se semnează marți, la New York

Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor semna marți, la New York, un acord strategic privind teritoriul arctic, în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a anunțat luni seara cabinetul premierului danez Mette Frederiksen.
Semnătura se dă la ONU, la o oră fixă: toți ochii pe Trump, Frederiksen și premierul groenlandez
Ceremonia oficială de semnare este programată să aibă loc în clădirile Națiunilor Unite, la ora locală 10:30 (14:30 GMT), așa cum reiese din comunicatul transmis de autoritățile daneze. Documentul va fi semnat de trei lideri: prim-ministrul groenlandez Jens Frederik Nielsen, premierul danez Mette Frederiksen și președintele american Donald Trump.
De la amenințarea de anexare la un acord internațional: cum s-a ajuns la masa tratativelor
Liderul de la Washington provocase o criză majoră în relațiile cu țările europene după ce amenințase că va anexa teritoriul autonom danez, motivând poziția sa strategică și resursele sale naturale. Acordul, făcut public vineri de Donald Trump, nu a fost încă publicat în forma sa integrală, dar „recunoaște” suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului Danemarcei, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare, a reafirmat luni seara șefa guvernului de la Copenhaga în declarațiile pentru presa daneză.
„Un acord bun pentru Danemarca”: Frederiksen laudă înțelegerea la radio
„Este un acord bun din punct de vedere danez”, a declarat Mette Frederiksen la New York, într-o intervenție pentru postul de radio DR. „Și, fiind benefic pentru țările nordice și pentru securitatea din regiunea arctică, este benefic și pentru NATO și pentru Europa”, a mai spus ea.
Washingtonul pune piciorul în prag: Rusia și China, ținute la distanță de Groenlanda
Potrivit poziției oficiale a Washingtonului, acordul garantează că Rusia și China nu vor putea stabili baze militare în Groenlanda, nici nu vor putea face investiții semnificative pe acest teritoriu arctic fără acordul autorităților de la Nuuk. În paralel, documentul deschide calea pentru o consolidare a prezenței militare americane în zonă.
Arcticul și Atlanticul de Nord, declarate „zonă de apărare NATO”: Frederiksen, mesaj clar
„Este un lucru asupra căruia am convenit cu americanii de foarte, foarte mult timp: regiunea arctică, Atlanticul de Nord, constituie o zonă de apărare importantă pentru toți membrii NATO”, a reiterat Mette Frederiksen luni seara.