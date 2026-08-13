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Justitie· 1 min citire

Dosarul corupției din industria de armament. Curtea de Apel București a plasat sub control judiciar patru inculpați

Foto/Arhivă/Profimedia

Foto/Arhivă/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 14:50

Curtea de Apel București a decis definitiv plasarea sub control judiciar a trei directori din industria de armament de stat, anchetați de DNA pentru fapte de corupție și luare de mită

Decizie definitivă pe masa magistraților de la Curtea de Apel București. Instanța a admis contestațiile formulate de patru inculpați cercetați într-un dosar de corupție de pe piața de armament și a dispus plasarea acestora sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Hotărârea vine după ce judecătorii au desființat în parte încheierea din 24 iulie 2026 pronunțată de Tribunalul București, rejudecând măsura preventivă solicitată de procurori. Măsura controlului judiciar se aplică începând cu data de 13 august 2026 și va fi valabilă până la 11 octombrie 2026, inclusiv.

Contestația DNA, respinsă definitiv de instanță

În cadrul aceluiași dosar, magistrații au respins ca nefondată contestația formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție (DNA). Procurorii anticorupție contestaseră, la rândul lor, decizia inițială a Tribunalului București, solicitând măsuri mai severe împotriva celor implicați.

Judecătorii au menținut celelalte dispoziții ale încheierii atacate, în măsura în care acestea nu contravin noului verdict. Decizia pronunțată în camera de consiliu pe 13 august 2026 este definitivă, nemai existând vreo cale de atac împotriva măsurilor preventive stabilite.

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