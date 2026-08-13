Dosarul corupției din industria de armament. Curtea de Apel București a plasat sub control judiciar patru inculpați

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 aug. 2026, 14:50

Curtea de Apel București a decis definitiv plasarea sub control judiciar a trei directori din industria de armament de stat, anchetați de DNA pentru fapte de corupție și luare de mită

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