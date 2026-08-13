Grindeanu promite o „singură reformă” pentru administrația publică locală dacă ajunge premier

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că ar promova o reformă a administrației publice locale bazată pe comasarea localităților mici, dacă va ajunge din nou în funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a susținut că PSD va vota un proiect în acest sens, cu condiția menținerii calității serviciilor publice pentru cetățeni.
Întrebat, la Parlament, despre soluțiile pentru reforma administrației locale, Grindeanu a afirmat că unirea localităților reprezintă „singura reformă” necesară în acest domeniu. El a criticat măsurile asociate premierului Ilie Bolojan, pe care le-a descris drept acțiuni concentrate doar pe disponibilizări.
„Singura reformă” pentru administrația locală
„PSD a spus și va spune în continuare că va susține și își va da votul pentru o reformă care implică comasarea localităților cu până, nu știu, și aici putem discuta, 3.000-4.000 de locuitori”, a declarat Grindeanu.
Potrivit acestuia, reforma trebuie construită astfel încât locuitorii comunităților afectate să beneficieze în continuare de servicii publice la același standard. „Asta înseamnă, până la urmă, o reformă reală”, a spus liderul PSD.
PSD va susține comasarea localităților cu sub 3.000-4.000 de locuitori
Grindeanu a precizat că își asumă personal aplicarea unei astfel de măsuri în eventualitatea revenirii sale la Palatul Victoria. „Dacă devin prim-ministru, o fac”, a afirmat el.
Liderul PSD a vorbit și despre posibilitatea modificării legislației privind referendumurile locale necesare în cazul comasărilor. El a arătat că ar exista deja în Parlament un proiect pentru reducerea pragului de prezență la referendum, în condițiile în care pragul actual, de 50%, ar fi fost greu de atins.
Totuși, Sorin Grindeanu s-a pronunțat împotriva eliminării referendumului. „Nu poți să faci lucruri împotriva oamenilor la care te adresezi. (...) Poți, în schimb, să reduci acest nivel. Dacă nu vrei să te duci la referendum, înseamnă că nu-ți pasă”, a mai spus președintele PSD.