Grindeanu promite o „singură reformă” pentru administrația publică locală dacă ajunge premier

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 19:09

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că ar promova o reformă a administrației publice locale bazată pe comasarea localităților mici, dacă va ajunge din nou în funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a susținut că PSD va vota un proiect în acest sens, cu condiția menținerii calității serviciilor publice pentru cetățeni.

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