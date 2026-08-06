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Ucraina e aproape să-și dezvolte propriul scut antirachetă. Anunțul președintelui Volodimir Zelenski

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 20:20

Ucraina înregistrează progrese în dezvoltarea unui sistem propriu de apărare împotriva rachetelor balistice, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski, în condițiile în care țara continuă să fie ținta atacurilor aeriene lansate zilnic de Rusia, transmite agenția dpa.

Ucraina vrea să dezvolte o alternativă la sistemul american Patriot

„Pot să confirm că producătorii noștri de arme au ajuns deja la standardele cerute. Ne așteptăm ca Ucraina să obțină rezultatele dorite în perioada 2026-2027”, a postat Zelenski pe Telegram după o întâlnire cu experți din domeniul apărării și securității.

Kievul vrea ca sistemul său emergent FREYJA să fie o alternativă eficientă din punctul de vedere al costurilor și cu performanțe ridicate la sistemul american Patriot, furnizat de SUA și de alte state NATO Ucrainei invadate de Rusia în 2022.

Criza interceptoarelor menține Ucraina vulnerabilă la atacurile rusești

Totuși, țara continuă să rămână foarte vulnerabilă din cauza crizei de interceptoare. Zelenski le-a cerut în mod repetat aliaților să-i trimită rachete interceptoare din propriile stocuri, în timp ce Ucraina își dezvoltă propriul sistem de apărare.

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