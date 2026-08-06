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Extern· 1 min citire
Ucraina e aproape să-și dezvolte propriul scut antirachetă. Anunțul președintelui Volodimir Zelenski
FOTO: Arhivă
Ucraina înregistrează progrese în dezvoltarea unui sistem propriu de apărare împotriva rachetelor balistice, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski, în condițiile în care țara continuă să fie ținta atacurilor aeriene lansate zilnic de Rusia, transmite agenția dpa.
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