Ucraina e aproape să-și dezvolte propriul scut antirachetă. Anunțul președintelui Volodimir Zelenski

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 20:20

Ucraina înregistrează progrese în dezvoltarea unui sistem propriu de apărare împotriva rachetelor balistice, a anunțat joi președintele Volodimir Zelenski, în condițiile în care țara continuă să fie ținta atacurilor aeriene lansate zilnic de Rusia, transmite agenția dpa.

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