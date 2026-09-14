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Economie· 1 min citire

România, față în față cu o potențială criză a gazelor. Ce se întâmplă la iarnă

Criză gaze

Criză gaze

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat14 sept. 2026, 11:02
Actualizat14 sept. 2026, 11:03
SursăRealitatea PLUS

România se apropie de iarnă cu probleme serioase în sectorul energetic. Specialiștii au transmis că țara noastră nu duce lipsă de gaze, însă capacitatea de stocare și viteza cu care pot fi acestea scoase din depozite ridică semne de întrebare.

Dacă temperaturile vor scădea drastic, România ar putea fi nevoită să apeleze la importuri de gaze scumpe, ceea ce ar pune presiune pe prețurile din energie.

România are șase depozite subterane, cu o capacitate activă de aproximativ 3,17 miliarde de metri cubi. În cazul unei ierni foarte reci, consumul ar putea depăși rapid ceea ce poate fi furnizat din producția internă de depozite.

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