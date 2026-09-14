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Economie· 1 min citire
România, față în față cu o potențială criză a gazelor. Ce se întâmplă la iarnă
Criză gaze
Publicat14 sept. 2026, 11:02
Actualizat14 sept. 2026, 11:03
SursăRealitatea PLUS
România se apropie de iarnă cu probleme serioase în sectorul energetic. Specialiștii au transmis că țara noastră nu duce lipsă de gaze, însă capacitatea de stocare și viteza cu care pot fi acestea scoase din depozite ridică semne de întrebare.
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