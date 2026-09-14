România, față în față cu o potențială criză a gazelor. Ce se întâmplă la iarnă

Publicat 14 sept. 2026, 11:02 Actualizat 14 sept. 2026, 11:03 Sursă Realitatea PLUS

România se apropie de iarnă cu probleme serioase în sectorul energetic. Specialiștii au transmis că țara noastră nu duce lipsă de gaze, însă capacitatea de stocare și viteza cu care pot fi acestea scoase din depozite ridică semne de întrebare.

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