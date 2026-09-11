Ministerul Energiei, plăți record prin PNRR: 34 de milioane de euro achitate într-o singură săptămână

Ministerul Energiei a făcut plăți record către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR. În perioada 7-11 septembrie 2026, au fost achitate peste 34 de milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare sumă plătită într-o singură săptămână de la începutul programului.
Autoritățile susțin că ritmul de procesare a documentelor financiare a fost accelerat în această perioadă, România aflându-se în etapa finală de implementare și închidere a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Peste 500 de milioane de euro au ajuns deja la beneficiari
Potrivit datelor prezentate de Ministerul Energiei, în intervalul 7-11 septembrie au fost efectuate plăți în valoare de 34,35 milioane de euro.
În aceeași perioadă, alte 10 cereri de transfer au fost autorizate, valoarea acestora ridicându-se la 41,89 milioane de euro.
În total, de la debutul programului și până în prezent, beneficiarii proiectelor din sectorul energetic au primit peste 503 milioane de euro prin PNRR.
Doar în anul 2026, plățile efectuate de Ministerul Energiei au depășit 290 de milioane de euro.
Ministerul Energiei vrea să încheie plățile înainte de termen
Accelerarea procesării documentelor are loc în contextul apropierii termenului-limită pentru finalizarea plăților aferente PNRR.
Ministerul Energiei estimează că, dacă ritmul actual de lucru va fi menținut, toate plățile către beneficiarii proiectelor din domeniul energiei ar putea fi finalizate înainte de 31 octombrie 2026, termenul legal prevăzut pentru această etapă.
Instituția spune că obiectivul este ca rezultatele obținute în implementarea investițiilor să fie completate de finalizarea la timp a tuturor obligațiilor financiare.
În această perioadă, eforturile sunt concentrate pe verificarea documentațiilor și procesarea cererilor de transfer, astfel încât banii aferenți investițiilor finalizate să ajungă cât mai rapid la beneficiari.
Aproape 90 de milioane de euro, în cereri aflate în procesare
Pe lângă sumele deja achitate și cele autorizate, Ministerul Energiei mai are în lucru 19 cereri de transfer, cu o valoare totală de aproximativ 89,20 milioane de euro.
Dintre acestea, două dosare provin din anul 2025 și însumează 4,91 milioane de euro. În 2026 au fost depuse alte 17 dosare, cu o valoare cumulată de aproximativ 84,29 milioane de euro.
Cele mai multe dintre cererile aflate în procesare sunt aferente trimestrului al treilea din 2026. Este vorba despre 15 dosare, cu o valoare totală de aproximativ 81,46 milioane de euro.
Ce investiții sunt finanțate prin PNRR în sectorul energetic
Prin proiectele susținute financiar prin PNRR, România urmărește dezvoltarea și modernizarea sectorului energetic.
Investițiile au vizat, printre altele, creșterea producției de energie din surse regenerabile, dezvoltarea capacităților de stocare, îmbunătățirea eficienței energetice și modernizarea infrastructurii energetice.
Ministerul Energiei subliniază că obiectivul final nu este doar finalizarea proiectelor și efectuarea plăților, ci punerea efectivă în funcțiune a capacităților construite sau modernizate.
Potrivit instituției, noile investiții ar trebui să contribuie la consolidarea sistemului energetic național, la creșterea securității energetice și la reducerea presiunilor asupra infrastructurii existente.