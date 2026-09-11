Ministerul Energiei, plăți record prin PNRR: 34 de milioane de euro achitate într-o singură săptămână

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 20:44

Ministerul Energiei a făcut plăți record către beneficiarii proiectelor finanțate prin PNRR. În perioada 7-11 septembrie 2026, au fost achitate peste 34 de milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare sumă plătită într-o singură săptămână de la începutul programului.

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