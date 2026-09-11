Românii, gata să iasă în stradă: cer salarii mai mari și amenință cu proteste

Publicat 11 sept. 2026, 10:33 Sursă Realitatea PLUS

Mai multe sindicate se pregătesc să protesteze în fața Guvernului, nemulțumite de noua lege a salarizării și de riscul reducerii veniturilor angajaților, conform Realitatea PLUS.

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