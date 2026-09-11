Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Românii, gata să iasă în stradă: cer salarii mai mari și amenință cu proteste

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 10:33
SursăRealitatea PLUS

Mai multe sindicate se pregătesc să protesteze în fața Guvernului, nemulțumite de noua lege a salarizării și de riscul reducerii veniturilor angajaților, conform Realitatea PLUS.

Nemulțumirile provocate de noua lege a salarizării ar putea scoate angajații în stradă în perioada următoare. Mai multe sindicate, inclusiv cele din educație, se pregătesc să protesteze față de măsurile care le-ar putea reduce veniturile. Reprezentanții angajaților susțin că, dacă forma actuală a legii va rămâne neschimbată, unele salarii ar putea scădea cu până la 2.000 de lei. Perspectiva îi îngrijorează pe oamenii care spun că se descurcă deja cu greu de la o lună la alta și că sunt nevoiți să facă sacrificii pentru a-și acoperi cheltuielile.

Revoltă printre pensionari: oamenii cer majorarea pensiilor cu cel puțin 15% și amenință cu proteste

O nouă reducere a veniturilor ar face situația și mai dificilă, avertizează sindicaliștii, care vor ca revendicările lor să fie ascultate înainte ca legea salarizării să ajungă la forma finală. Protestele ar urma să fie organizate în fața Palatului Victoria. Angajații spun că sunt pregătiți să iasă în stradă și să continue manifestațiile până când autoritățile vor ține cont de solicitările lor. Tensiunile sociale cresc într-un moment în care legea salarizării rămâne blocată, iar România nu are încă un guvern cu puteri depline.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

situatie financiara

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe