Curs BNR 10 septembrie 2026. Euro și dolarul scad, aurul își schimbă prețul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 15:24

Banca Națională a României a anunțat noile cotații valutare pentru joi, 10 septembrie. Leul s-a apreciat față de euro și dolar, dar și în raport cu francul elvețian și lira sterlină, în timp ce aurul a pierdut din valoare.

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