Curs BNR 10 septembrie 2026. Euro și dolarul scad, aurul își schimbă prețul

Banca Națională a României a anunțat noile cotații valutare pentru joi, 10 septembrie. Leul s-a apreciat față de euro și dolar, dar și în raport cu francul elvețian și lira sterlină, în timp ce aurul a pierdut din valoare.
Euro și dolarul au scăzut la cursul BNR
Leul s-a apreciat joi, 10 septembrie 2026, în raport cu principalele valute, potrivit cotațiilor publicate de Banca Națională a României. Euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină au înregistrat scăderi față de ședința precedentă.
Moneda europeană a ajuns la 5,2537 lei, după ce miercuri fusese cotată la 5,2542 lei. Scăderea consemnată de BNR este de 0,0005 lei pentru un euro.
Dolarul american a avut, la rândul său, o evoluție negativă. Cursul stabilit joi de banca centrală este de 4,5164 lei pentru un dolar, cu 0,0030 lei sub nivelul de miercuri, când moneda americană valora 4,5194 lei.
Francul elvețian și lira sterlină, în scădere
Cea mai consistentă diminuare dintre principalele valute menționate a fost înregistrată de francul elvețian.
BNR a anunțat pentru joi un curs de 5,5707 lei pentru un franc, în coborâre cu 0,0061 lei comparativ cu ziua precedentă.
Și lira sterlină s-a depreciat. Moneda britanică a fost cotată la 6,1178 lei, după o scădere de 0,0006 lei față de ședința de miercuri.
Cotațiile BNR din 10 septembrie 2026
La cursul valutar publicat joi, principalele monede au următoarele valori:
1 euro = 5,2537 lei
1 dolar american = 4,5164 lei
1 franc elvețian = 5,5707 lei
1 liră sterlină = 6,1178 lei
Evoluția tuturor celor patru valute indică o apreciere a leului în ședința de joi.
Gramul de aur s-a ieftinit
Și prețul aurului a coborât joi. BNR a calculat un preț de 638,0876 lei pentru un gram de aur, cu 0,1773 lei mai puțin decât în ședința precedentă.
Miercuri, gramul de aur fusese cotat la 638,2649 lei.
Prin urmare, aurul a continuat să piardă ușor din valoare, în timp ce moneda națională s-a apreciat față de euro, dolar, francul elvețian și lira sterlină.
Cum sunt stabilite cursurile BNR
Cursurile de schimb publicate de Banca Națională a României sunt calculate pe baza cotațiilor furnizate de instituțiile bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața valutară.
Cotațiile oficiale publicate de BNR reprezintă repere pentru piața financiară și pentru anumite operațiuni contabile. Ele nu obligă însă băncile sau casele de schimb să utilizeze aceleași valori în tranzacțiile efective cu clienții.