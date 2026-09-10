Românii cu rate mari mai au de așteptat. Legea despăgubirilor pentru ROBOR, amânată în Senat

Publicat 10 sept. 2026, 08:11 Actualizat 10 sept. 2026, 08:13

Proiectul de lege care prevede despăgubirea românilor afectați de practicile anticoncurențiale ale băncilor sau de calcularea eronată a dobânzilor a fost amânat cu două săptămâni în Comisia Economică a Senatului. Inițiativa lui Daniel Zamfir prevede restituirea sumelor încasate nejustificat, recalcularea creditelor și crearea unui fond de compensare alimentat din profiturile băncilor, conform Realitatea PLUS.

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