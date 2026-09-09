Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Șeful ANPC anunță amenzi uriașe pentru benzinăriile care modifică prețul în mod incorect
Publicat9 sept. 2026, 20:22
Actualizat9 sept. 2026, 20:23
SursăRealitate Plus
Președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos, a declarat la Realitatea Plus că acțiunea de verificare a prețurilor afișate de distribuitorii și stațiile de carburanți a demarat și au fost deja descoperite abateri sancționate pe loc, cu amenzi care nu pot fi plătite la jumătate.
Citește și
- 20:09România își asigură banii pentru deficit și datoria publică. Acordul de împrumut cu BIRD a fost ratificat de Nicușor Dan
- 16:40Ajutoarele promise pensionarilor, în pericol. Noi calcule
- 15:38Ce va conține noua lege a Salarizării. Detalii exclusive
- 15:04CASS s-ar putea extinde la pensiile mai mici de 3.000 de lei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News