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Economie· 1 min citire

Șeful ANPC anunță amenzi uriașe pentru benzinăriile care modifică prețul în mod incorect

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 20:22
Actualizat9 sept. 2026, 20:23
SursăRealitate Plus

Președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos, a declarat la Realitatea Plus că acțiunea de verificare a prețurilor afișate de distribuitorii și stațiile de carburanți a demarat și au fost deja descoperite abateri sancționate pe loc, cu amenzi care nu pot fi plătite la jumătate.

Președintele ANPC, Bekesi Csaba Lajos, a declarat că operatorii economici, distribuitorii de carburanți și stațiile de carburanți au dreptul să majoreze prețurile la pompă, la produsele petroliere, doar o singură dată pe zi, până la ora 12. Acest aspect este verificat în continuu de către comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, iar abaterile sunt numeroase, în special în situațiile în care stațiile au operat modificări de preț după ora 12.

Au fost găsite foarte multe abateri și au fost sancționate pe loc. Amenda minimă este de 100.000 de lei, fără posibilitatea aplicării unei sancțiuni reduse la jumătate din minimul obligatoriu și fără posibilitatea de a da avertismente. Sancționările continuă permanent.

Peste 10 stații de carburanți au fost identificate cu nereguli. Până la această dată, nu există informații ca aceste sancțiuni să fi fost anulate de vreo instanță, a declarat Bekesi Csaba Lajos.

Dacă operatorii economici au operat cu adaosuri comerciale superioare mediei din 2025, aceștia sunt pasibili de amendă, care poate ajunge până la 500.000 de lei.

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