România își asigură banii pentru deficit și datoria publică. Acordul de împrumut cu BIRD a fost ratificat de Nicușor Dan

Publicat 9 sept. 2026, 20:09 Sursă Agerpres

Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea prin care este ratificat acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Acordul, denumit „Primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică”, a fost semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.

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