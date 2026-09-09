România își asigură banii pentru deficit și datoria publică. Acordul de împrumut cu BIRD a fost ratificat de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri legea prin care este ratificat acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Acordul, denumit „Primul împrumut pentru politici de dezvoltare în domeniul fiscal și creștere economică”, a fost semnat la Washington, la 16 aprilie 2026.
Fondurile obținute prin acest acord vor putea fi utilizate pentru acoperirea necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și pentru refinanțarea datoriei publice guvernamentale.
Senatul a aprobat acordul de împrumut
Ratificarea acordului a fost aprobată de Senat luna trecută, prin adoptarea propunerii legislative privind împrumutul dintre România și BIRD.
Potrivit actului normativ, banii trași din împrumut și virați în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României vor fi utilizați în funcție de necesitățile de finanțare ale statului.
Actul normativ prevede că „sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și de refinanțare a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008”.
Cum va fi rambursat împrumutul
Documentul stabilește și modul în care va fi achitat serviciul datoriei publice aferent finanțării. Rambursarea capitalului, dobânzile, comisioanele și celelalte costuri vor fi plătite potrivit legislației în vigoare privind datoria publică.
„Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat, refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice guvernamentale”, prevede proiectul.
Împrumutul are o maturitate de până la 18 ani, iar rambursarea capitalului va fi făcută într-o singură tranșă, la finalul perioadei de maturitate. Data stabilită pentru rambursare este 15 februarie 2044, potrivit expunerii de motive.
Ce comisioane percepe BIRD
Acordul prevede și costurile asociate împrumutului. BIRD aplică un comision inițial de 0,25% din valoarea împrumutului, care trebuie achitat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului sau înainte de efectuarea tragerii, în funcție de momentul care intervine primul.
Documentul prevede și un comision de angajament de 0,25% pe an, calculat la suma care nu a fost încă trasă din împrumut și plătibil semestrial.
„Potrivit politicii sale de cost, Banca percepe un comision inițial în valoare de 0,25% aplicat la suma împrumutului, plătibil în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului sau anterior efectuării tragerii din împrumut, oricare dintre acestea intervine prima, precum și un comision de angajament de 0,25% p.a. aplicat la suma netrasă din împrumut, plătibil semestrial”, se menționează în document.
Guvernul poate negocia modificări ale acordului
Prin lege, Guvernul este autorizat să convină, prin Ministerul Finanțelor, cu BIRD asupra unor amendamente la acordul de împrumut.
Modificările nu trebuie însă să conducă la majorarea obligațiilor financiare asumate de România față de bancă.
Sesizarea de neconstituționalitate a fost respinsă
Legea de ratificare a acordului a fost contestată la Curtea Constituțională de parlamentari din Grupul parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor și din Grupul parlamentar S.O.S.
Sesizarea de neconstituționalitate formulată de parlamentari a fost respinsă de Curtea Constituțională.