Ajutoarele promise pensionarilor, în pericol. Noi calcule

A doua tranșă din ajutorul dat de Guvern ar trebui să ajungă la pensionari în luna decembrie! Nu e clar însă dacă Guvernul va găsi bani în buget pentru cei cu pensii de până în 3.000 de lei
Ce ajutoare primesc pensionarii în decembrie?
Pensionarii cu venituri reduse ar urma să primească, în luna decembrie 2026, a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Banii sunt destinați persoanelor care au pensii și venituri din pensii de cel mult 3.000 de lei, însă în contextul presiunilor asupra bugetului rămâne o întrebare importantă: va găsi Guvernul resursele necesare pentru plata tuturor beneficiarilor?
Potrivit informațiilor disponibile în prezent, sprijinul financiar este acordat în două tranșe, iar cea de-a doua plată este programată pentru luna decembrie.
Câți bani ar trebui să primească pensionarii în decembrie
Valoarea ajutorului nu este aceeași pentru toți pensionarii. Suma este stabilită în funcție de nivelul veniturilor lunare.
Schema prevăzută pentru beneficiarii cu venituri de până la 3.000 de lei este următoarea:
500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;
400 de lei pentru cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei;
300 de lei pentru pensionarii care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei.
Ajutorul este unul acordat separat de pensia lunară și are rolul de a sprijini persoanele cu venituri mici în perioadele în care cheltuielile gospodăriilor sunt mai greu de suportat.
A doua tranșă este programată pentru luna decembrie
Prima tranșă a sprijinului financiar a fost acordată în 2026, iar calendarul stabilit prevede plata celei de-a doua tranșe în decembrie. Informațiile publicate de Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud confirmă acordarea ajutorului în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026.
Prin urmare, pensionarii eligibili ar trebui să primească până la finalul anului și cea de-a doua sumă prevăzută de schemă.
De ce există temeri privind banii pentru pensionari
Problema care se ridică acum este legată de posibilitatea asigurării fondurilor necesare pentru toate măsurile de sprijin. Presiunile asupra bugetului și necesitatea reducerii cheltuielilor publice au alimentat incertitudinile privind măsurile care vor putea fi menținute până la sfârșitul anului.
Pentru pensionarii cu venituri mici, însă, aceste sume reprezintă un sprijin important, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când cheltuielile cresc.
În cazul unui pensionar cu un venit lunar de 1.400 de lei, de exemplu, ajutorul de 500 de lei reprezintă o sumă consistentă raportată la venitul lunar. Pentru persoanele cu pensii de până la 2.000 de lei, sprijinul este de 400 de lei, în timp ce pensionarii din intervalul 2.001-3.000 de lei ar urma să primească 300 de lei.
Cine ar putea beneficia de ajutor
Sprijinul este destinat pensionarilor care se încadrează în plafonul de venit stabilit de autorități. Așadar, pragul maxim este de 3.000 de lei, iar cuantumul ajutorului scade pe măsură ce venitul pensionarului crește.
Este important de precizat că plata se face potrivit condițiilor stabilite prin actele normative care reglementează această măsură. Pensionarii nu trebuie să confunde ajutorul financiar cu o majorare permanentă a pensiei: vorbim despre un sprijin acordat în tranșe.