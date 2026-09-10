O ieșeancă a aflat că are un credit la bancă, deși nu a împrumutat niciun ban. Cine a luat banii

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 09:34

O ieșeancă s-a trezit datoare la bancă pentru un credit pe care susține că nu l-a contractat. Banii au ajuns în conturile unor persoane necunoscute. Cazul face parte din cele peste 170 de sesizări privind fraude bancare primite de CSALB în acest an.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre frauda creditcredit bancar