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Economie· 1 min citire
Gazele, la cel mai mare preț din istorie pentru această perioadă. Cât a crescut din februarie
Scumpiri gaze
Prețul gazelor a ajuns la aproape 360 de lei/MWh la începutul lunii septembrie, cel mai ridicat nivel înregistrat în această perioadă, cu excepția anului 2022, după declanșarea războiului din Ucraina. Față de finalul lunii februarie, prețul este de aproape 2,5 ori mai mare.
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