Comisia Europeană, despre A7 și A8: autostrăzile din Moldova, o problemă de securitate europeană

Autostrăzile A7 și A8 din România sunt considerate de Comisia Europeană proiecte de importanță strategică pentru securitatea și interesul european. Cele două autostrăzi au un rol esențial în conectarea României cu infrastructura de transport a Europei.
Autostrăzile A7 și A8, alături de modernizarea infrastructurii feroviare din Moldova, capătă o importanță strategică la nivel european. Comisia Europeană a transmis că regiunea de est a României necesită o atenție specială în contextul de securitate generat de războiul din Ucraina, potrivit Asociației HaiCăSePoate, care a primit răspunsul final la o petiție adresată instituțiilor europene.
Ce spune Comisia Europeană despre A7 și A8
Asociația HaiCăSePoate a anunțat miercuri, pe Facebook, că a primit răspunsul final al Comisiei Europene în cadrul Petiției nr. 1834/2025. Prin acest demers, organizația a solicitat ca autostrăzile A7 și A8, precum și infrastructura feroviară modernă din Moldova, să fie considerate obiective strategice la nivel european.
Potrivit asociației, răspunsul primit de la Bruxelles confirmă importanța strategică a conectării estului României.
„A7 și A8 au ajuns oficial pe masa Comisiei Europene”, a transmis Asociația HaiCăSePoate, susținând că infrastructura din Moldova trebuie privită din perspectiva securității, coeziunii și interesului european.
Comisia Europeană recunoaște, potrivit informațiilor prezentate de asociație, că estul României are nevoie de o atenție specifică, fiind una dintre regiunile afectate direct de contextul de securitate creat de războiul din Ucraina.
A7 și A8 pot beneficia de finanțare europeană
Un aspect important al răspunsului transmis de Comisia Europeană este posibilitatea ca proiectele de infrastructură să beneficieze de finanțare prin mai multe instrumente europene.
Printre acestea se numără Connecting Europe Facility, fondurile de coeziune și fondurile regionale. De asemenea, Comisia indică și posibilitatea utilizării unor instrumente europene asociate consolidării securității și mobilității militare, în măsura în care proiectele îndeplinesc condițiile prevăzute de programele respective.
Astfel, dezvoltarea infrastructurii rutiere și feroviare din Moldova poate avea nu doar o miză economică și regională, ci și una strategică pentru Uniunea Europeană.
A8, mai mult decât o autostradă regională
Pentru Autostrada A8, răspunsul Comisiei Europene reprezintă, potrivit reprezentanților Asociației HaiCăSePoate, o confirmare a rolului pe care această șosea îl poate avea în conectarea României cu Republica Moldova și Ucraina.
„A8 nu mai poate fi tratată doar ca o promisiune internă sau ca o revendicare regională”, a declarat Ciprian Mitoșeriu, președintele Asociației HaiCăSePoate.
Potrivit acestuia, legătura dintre Moldova, vestul României, Republica Moldova și, mai departe, Ucraina are o dimensiune europeană clară.
Ce înseamnă răspunsul Bruxelles-ului pentru autostrăzile din Moldova
Reprezentanții asociației consideră că principalul câștig al demersului este faptul că problema infrastructurii din Moldova a intrat oficial în circuitul instituțional european.
Petiția a fost închisă procedural, însă asociația susține că obiectivul principal a fost atins: Comisia Europeană a oferit un răspuns explicit cu privire la importanța strategică a infrastructurii din estul României.
Răspunsul de la Bruxelles nu înseamnă însă că Uniunea Europeană preia responsabilitatea construirii autostrăzilor. Comisia Europeană subliniază că stabilirea și implementarea priorităților de infrastructură rămân, în ultimă instanță, responsabilitatea statelor membre.
Prin urmare, decizia privind ritmul lucrărilor la A7 și A8 aparține în continuare autorităților române.
A7: 453 de kilometri până la granița cu Ucraina
Autostrada A7, cunoscută drept Autostrada Moldovei, are o lungime totală de aproximativ 453 de kilometri. Traseul pornește din județul Prahova, în zona Ploiești, și ajunge până la Siret, în județul Suceava, la granița României cu Ucraina.
Mai mult de jumătate din lungimea totală a autostrăzii este, potrivit datelor prezentate, fie deschisă circulației, fie într-un stadiu avansat de execuție.
A7 este considerată una dintre principalele legături rutiere dintre sudul și estul României și zona de frontieră cu Ucraina.
A8 leagă Transilvania de Moldova și Republica Moldova
Autostrada A8, cunoscută drept Autostrada Unirii, are o lungime totală de aproximativ 305 kilometri. Traseul pornește de la Târgu Mureș și continuă prin Moldova până la Ungheni, la frontiera cu Republica Moldova.
În prezent, peste 90% din traseul A8 are contracte semnate pentru proiectare sau execuție, potrivit datelor prezentate de Asociația HaiCăSePoate.
Finalizarea A8 ar crea o conexiune rutieră rapidă între Transilvania, Moldova și Republica Moldova, cu posibilitatea ca această legătură să aibă un rol important și în relația de transport către Ucraina.
Comisia Europeană pune infrastructura Moldovei pe harta strategică a Europei
Răspunsul transmis în cazul petiției nu înseamnă că A7 și A8 sunt finalizate și nici că finanțarea europeană este garantată automat pentru toate lucrările. Totuși, recunoașterea importanței strategice a regiunii poate deschide noi oportunități pentru proiectele de infrastructură care îndeplinesc criteriile programelor europene.
Pentru Moldova, miza este una majoră: dezvoltarea infrastructurii rutiere și feroviare poate însemna o conectare mai rapidă cu restul țării, cu Republica Moldova și cu Ucraina, dar și o integrare mai puternică în rețeaua europeană de transport și securitate.
A7 și A8 nu mai sunt privite doar ca proiecte de infrastructură regională. Mesajul transmis de Comisia Europeană le plasează într-un context european mai larg, în care conectivitatea, securitatea și mobilitatea devin priorități strategice.