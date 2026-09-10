Comisia Europeană, despre A7 și A8: autostrăzile din Moldova, o problemă de securitate europeană

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 09:24

Autostrăzile A7 și A8 din România sunt considerate de Comisia Europeană proiecte de importanță strategică pentru securitatea și interesul european. Cele două autostrăzi au un rol esențial în conectarea României cu infrastructura de transport a Europei.

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