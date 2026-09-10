Schimbări majore, în Italia. Crește vârsta de pensionare, scade valoarea pensiei

Guvernul italian pregătește noi măsuri pentru viitoarea lege a bugetului, care ar putea aduce schimbări în fiscalitate, facilități pentru tineri și posibilitatea pensionării la 64 de ani. Executivul caută, în același timp, soluții pentru prețurile ridicate ale carburanților.
Guvernul de la Roma analizează mai multe măsuri care ar putea fi incluse în viitoarea lege a bugetului. Propunerile vizează atât sistemul de taxare, cât și pensiile și veniturile angajaților, în timp ce executivul caută și soluții pentru presiunea tot mai mare exercitată de prețurile carburanților și ale energiei.
Una dintre cele mai disputate teme este posibilitatea extinderii pensionării anticipate la vârsta de 64 de ani.
Pensionarea la 64 de ani, una dintre propunerile Ligii
Liga propune modificarea actualelor reguli astfel încât pensionarea la 64 de ani să fie accesibilă și angajaților care au intrat pe piața muncii înainte de 1996 și care se află în sistemul mixt de calcul al pensiei.
În prezent, această posibilitate este legată de sistemul contributiv, iar proiectul formațiunii politice ar extinde accesul și către persoanele care au acumulat perioade de contribuții în vechiul sistem.
Pentru a beneficia de această variantă, angajații ar trebui să aibă cel puțin 25 de ani de contribuții. Există însă o condiție importantă: pensia ar urma să fie calculată în întregime prin metoda contributivă.
Ce se întâmplă cu cei care nu ating pragul necesar
Propunerea ia în calcul și situația persoanelor care nu reușesc să atingă nivelul de venit necesar pentru pensionarea la 64 de ani.
În cazul acestora, o parte din TFR, indemnizația acordată la încetarea raportului de muncă, ar putea fi utilizată sub forma unei rente. Scopul ar fi completarea veniturilor până la nivelul necesar pentru accesarea pensionării anticipate.
Ministerul Economiei și Finanțelor consideră că măsura trebuie analizată ținând cont de diferențele dintre generațiile de angajați care au început să cotizeze înainte de 1996 și cele care au intrat ulterior în sistemul contributiv.
Ministrul Giancarlo Giorgetti a subliniat necesitatea ca sistemul de pensii să rămână sustenabil pe termen lung, dar și a corectării unor diferențe considerate inechitabile în actualul mecanism.
Pensionarea mai devreme ar putea însemna o pensie mai mică
Accesul mai rapid la pensie vine însă cu un cost pentru beneficiari. Potrivit simulărilor realizate de observatorul pentru pensii al sindicatului Cgil, trecerea integrală la calculul contributiv ar putea diminua pensia cu aproximativ 10,6%.
Diferențele devin mai vizibile în cazul veniturilor mai mari.
Pentru un angajat care a acumulat 40 de ani de contribuții și are un venit anual de 35.000 de euro, pensia estimată ar scădea de la aproximativ 1.726 de euro la 1.543 de euro pe lună. Diferența este de peste 182 de euro în fiecare lună.
La un salariu anual de 50.000 de euro, reducerea estimată ajunge la aproximativ 261 de euro lunar. Pentru un venit de 70.000 de euro pe an, diferența depășește 365 de euro pe lună.
Cgil contestă astfel proiectul și susține că beneficiul pensionării mai devreme ar fi suportat în mare măsură chiar de viitorii pensionari, prin diminuarea permanentă a pensiei și, în anumite situații, prin utilizarea unei părți din TFR.
Pragul pentru impozitarea de 15% ar putea fi majorat
Discuțiile privind bugetul nu se limitează la pensii. Guvernul italian analizează și modificări ale regimului fiscal pentru persoanele care lucrează pe cont propriu.
Una dintre propunerile susținute de Ligă este majorarea de la 85.000 la 100.000 de euro a plafonului de venit până la care poate fi utilizat regimul forfetar cu impozitare de 15%.
Giorgetti nu a exclus această posibilitate și a confirmat că propunerea se află printre variantele analizate în cadrul pregătirii bugetului pentru 2027.
Majorarea plafonului reprezintă una dintre principalele solicitări fiscale ale Ligii în negocierile pentru noul buget.
Taxe mai mici pentru majorările salariale
O altă măsură discutată de executiv se referă la creșterile salariale. Giancarlo Giorgetti a avansat ideea unei fiscalități preferențiale pentru majorările de salarii, cu o atenție specială acordată angajaților tineri.
Mecanismul ar putea permite companiilor care majorează salariile să beneficieze de anumite avantaje fiscale. În acest fel, o proporție mai mare din banii aferenți creșterii salariale ar ajunge efectiv la angajat.
Guvernul vede în această măsură și un posibil instrument pentru reducerea plecării specialiștilor italieni în străinătate.
Propunerea apare într-un context economic dificil. Inflația a ajuns la 3,3%, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, ceea ce afectează puterea de cumpărare și pune presiune suplimentară asupra veniturilor populației.
Liga vrea o contribuție suplimentară din partea băncilor
Pe lista propunerilor fiscale se află și o măsură care ar viza sectorul bancar.
Liga susține introducerea unei contribuții de 5% aplicate profiturilor băncilor. Formațiunea estimează că această măsură ar putea genera între 2 și 3 miliarde de euro pentru buget.
Banii ar putea fi folosiți, potrivit propunerii, pentru sprijinirea familiilor și companiilor afectate de costurile ridicate ale energiei, dar și pentru consolidarea securității.
Giorgetti nu confirmă o nouă taxă pentru bănci
Ministrul Economiei nu a respins categoric ideea, dar nici nu a confirmat introducerea unei noi taxe pentru instituțiile bancare.
Giorgetti a pus accentul pe creșterea concurenței dintre bănci. În opinia sa, o competiție mai puternică în sector ar putea reduce profiturile suplimentare ale instituțiilor și, în același timp, ar putea genera avantaje pentru clienți și pentru companii.
Toate aceste măsuri se află în centrul negocierilor privind bugetul Italiei pentru 2027, iar forma lor finală urmează să fie stabilită în cadrul procesului de elaborare a proiectului legislativ.