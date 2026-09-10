Schimbări majore, în Italia. Crește vârsta de pensionare, scade valoarea pensiei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 15:44

Guvernul italian pregătește noi măsuri pentru viitoarea lege a bugetului, care ar putea aduce schimbări în fiscalitate, facilități pentru tineri și posibilitatea pensionării la 64 de ani. Executivul caută, în același timp, soluții pentru prețurile ridicate ale carburanților.

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