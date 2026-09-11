Registrul ONG-urilor, digitalizat. Ce formalități pot fi făcute online prin noul portal al Ministerului Justiției

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 sept. 2026, 16:27

Ministerul Justiției a lansat Portalul Registrului Național al ONG-urilor, o platformă digitală prin care asociațiile, fundațiile și federațiile pot realiza online mai multe formalități administrative, de la înființarea unei organizații până la modificarea statutului sau a sediului și plata taxelor.

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