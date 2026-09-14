Evoluție contradictorie pe piața muncii, în trimestrul II 2026: mai mulți angajați, dar și un număr mai mare de șomeri

Publicat 14 sept. 2026, 09:24 Actualizat 14 sept. 2026, 09:29 Sursă Realitatea.net, INSSE

Rata de ocupare a populației cu vârstă de muncă a urcat la 62,7% în trimestrul II 2026, potrivit datelor oficiale prezentate luni, 14 septembrie 2025, de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, a crescut și rata șomajului, până la 6,8%, iar cei mai afectați sunt tinerii care abia au ieșit de pe băncile școlilor sau facultăților.

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