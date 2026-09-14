Ungaria avertizată de Comisia Dunării pentru închiderea șenalului navigabil. Un gigant industrial austriac cere măsuri urgente

Publicat 14 sept. 2026, 07:58 Actualizat 14 sept. 2026, 08:16

Comisia Dunării a transmis Ungariei că blocarea șenalului navigabil al Dunării până la sfârșitul lunii noiembrie, pentru lucrări de asigurare a alimentării cu apă la centralei nucleare Paks, nu este acceptabilă. Publicația austriacă Der Standard scrie că și grupul siderurgic austriac Voestalpine avertizează că restricțiile îi afectează lanțurile de aprovizionare și genereazaă costutir supmumehtae, într-un context concurențial și așa extrem de intens.

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