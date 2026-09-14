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Economie· 1 min citire
Val de concedieri în Europa: peste 200.000 de locuri de muncă, amenințate. Care este motivul
Concedieri/ Profimedia
Publicat14 sept. 2026, 08:39
SursăRealitatea PLUS
Val de concedieri in Europa. Un șoc în aprovizionare aduce fabricile în pragul crizei. Sute de mii de angajați și-ar putea pierde locul de muncă.
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